Коллина: «Даже с VAR окончательное решение должно оставаться за арбитром»

Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина предупреждает о том, что система видеоповторов VAR не должна оказывать давления на арбитров.

"В футболе важнее всего интерпретация рефери", — отметил Коллина в интервью агентству Ansa. «Есть примеры инцидентов, обсуждение которых продолжается даже после финального свистка — по моему мнению, окончательное решение всегда должно оставаться за арбитром. Есть много других видов спорта, где подобные системы используются уже много лет. Однако в футболе к VAR нужно обращаться для принятия объективных, а не субъективных решений, вызывающих определённые споры».

В этом сезоне система видеоповторов начала свою работу в Серии А и Бундеслиге. Также VAR будет использоваться на грядущем чемпионате мира в России.