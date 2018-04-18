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Коллина: «Даже с VAR окончательное решение должно оставаться за арбитром»
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Коллина: «Даже с VAR окончательное решение должно оставаться за арбитром» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина предупреждает о том, что система видеоповторов VAR не должна оказывать давления на арбитров.
"В футболе важнее всего интерпретация рефери", — отметил Коллина в интервью агентству Ansa. «Есть примеры инцидентов, обсуждение которых продолжается даже после финального свистка — по моему мнению, окончательное решение всегда должно оставаться за арбитром. Есть много других видов спорта, где подобные системы используются уже много лет. Однако в футболе к VAR нужно обращаться для принятия объективных, а не субъективных решений, вызывающих определённые споры».
В этом сезоне система видеоповторов начала свою работу в Серии А и Бундеслиге. Также VAR будет использоваться на грядущем чемпионате мира в России.
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