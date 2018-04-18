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«Авангард» — «Шинник»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Авангард» — «Шинник»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
В полуфинале Кубка России курский «Авангард» встречается с ярославским «Шинником».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Авангард Курск
Шинник
Кобзев АлександрГоцук КириллБагаев МихаилДашаев АсланКоробов ДмитрийНетфуллин РавильГурфов АзаматКиреев ИгорьФедчук АртёмБолов РусланАльшин Ильнур
Запасные: Концедалов АлексейВойнов ДенисСиняев ДенисАкбашев РоманШогенов МаратТлупов ИсламЧагров НикитаМитасов АртёмМинаев Роман
18 апреля.
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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