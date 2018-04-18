10 толстых знаменитостей, которые смогли сильно похудеть

Похудеть к лету — это не самая сложная задача, если нужно сбросить 3-5 кг, но если лишний вес стал причиной кучи серьезных заболеваний, а сгонять нужно 10-20 кг, а то и больше — это становится серьезной проблемой. На удивление многие знаменитости смогли пройти через это и поразить многих своих поклонников разительными преображениями. Кто-то из них не раскрывает секретов, другие хвастаются направо и налево рецептами диет, но результат неизменно поражает. У нас буквально был один актер, а в новом весе он стал совершенно другим и даже сменил амплуа.

Ставшая всемирно знаменитой певица решила похудеть, чтобы подготовиться к мировому турне. После родов она слегка располнела, но чувствовала себя в этом весе некомфортно. Теперь же, как утверждает сама Адель, она может себе позволить носить одежду с «дородовых» полок.

Проблемы лишнего веса возникли у этого актера из-за вредных привычек. Бывший алкоголик, он не мог сбросить вес, пока не прекратил употреблять спиртное совсем. На такой шаг его подвигла роль в одном из последних фильмов, после которой он будто взглянул на себя другими глазами.

Зак Галифакс

Эта голливудская звезда тоже была вынуждена бросить пить, чтобы прийти в форму. Однако, как утверждает сам Зак, ему пришлось завязать не только с выпивкой, но и практически со всей жирной и вредной едой, и это далось ему гораздо тяжелее.

Певица неоднократно за свою звездную карьеру теряла и набирала вес. Обычно это было связано с ее беременностями. После рождения дочери Агилере пришлось сесть на жесткую диету, чтобы сбросить набранные 22 лишних килограмма.

Американский комик Сет Роген стал известен, когда был толстяком, и вес играл ему на руку. Роли смешных и нелепых парней давались ему легко. Однако он все же принял волевое решение и сбросил практически 15 кг за 9 месяцев.

Джексон отменила запланированный тур из-за проблем со здоровьем, однако с резкой потерей веса, как говорят, они не связаны. Тем не менее певица утверждает, что сложно не сбросить вес, а сохранить результаты на длительный срок.

Джона Хилл

Яркий и забавный пухляш Джона Хилл больше не существует. Теперь он выглядит как совершенно обычный и ничем не примечательный парень. Для очередной роли он сбросил 18 кг, и для этого ему пришлось изрядно потрудиться — японское меню, дорогой диетолог и полный отказ от любимого пива.

Кристи Элли

Эту комедийную актрису не волновал собственный вес, а похудеть удалось совершенно случайно. Она стала участницей проекта «Танцы со звездами» и от больших нагрузок вес ушел сам собой.

Режиссер «Властелина колец» теперь практически неузнаваем на улицах. Сброшенные 30 килограмм веса его совершенно преобразили. По словам Джексона, помогла ему строгая диета, состоящая из бульонов, йогуртов и мюсли. К тому же он сделал операцию на глазах и перестал носить очки. Выглядит он при этом лет на 20 моложе, чем раньше.

«Мир Юрского периода» и «Стражи галактики» — фильмы, которые стали виновниками эффектного преображения Пратта. Чтобы подготовиться к этим ролям, актер потерял 27 кг, да еще и приобрел рельефные мышцы.