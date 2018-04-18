«Шахтёр» и «Динамо» разгромили соперников перед финальным матчем 

Полуфиналы Кубка Украины предсказуемо не преподнесли сюрпризов.
"Шахтёр" разгромил «Мауриполь» со счётом 5:1, а киевское «Динамо» — «Днепр-1», проведя на один гол меньше.
Таким образом, финальный матч турнира состоится с участием главных фаворитов.
Протокол игры
Шахтёр Дн Мариуполь
(1:0) Тайсон Фреда 8'
22' Тищенко Игорь (1:1)
(2:1) Марлос Ромеро 38'
(3:1) Тайсон Фреда 45'
(4:1) Кайоде Оларенваджу 74'
(5:1) Петряк Иван 81'
Пятов Андрей • Матвиенко Николай • Ордец Иван • Хочолава Давид • Dodô VI • Коваленко Виктор 62' (Малышев Максим (62') • Патрик Алан • Тайсон Фреда • Дентиньо Феррейра 34' (Марлос Ромеро (34') • Зубков Александр 75' (Петряк Иван (75') • Кайоде Оларенваджу
Запасные: Кривцов Сергей • Исмаили Гонсалвес • Бланко-Лещук Густаво • Кудрик Олег
Гальчук Евгений • Неплях Евгений • Белый Максим Игоревич • Яворский Сергей • Насонов Александр 61' (Авагимян Артур (61') • Демири Бесир • Дедечко Денис • Мишнёв Дмитрий • Тищенко Игорь • Диденко Анатолий • Левченко Игорь
Запасные: Гомис Роджер
18 апреля.
Протокол игры
Днепр-1 Динамо Киев
28' Цыганков Виктор (0:1)
38' Шепелев Владимир (0:2)
44' Беседин Артём (0:3)
(1:3) Когут Игорь 58'
66' Вербич Беньямин (1:4)
Юрчук Валерий • Полевой Владимир • Логинов Сергей • Лопырёнок Максим • Бровченко Юрий • Поплавка Ярослав 46' (Мемешев Редван (46') • Когут Игорь 76' (Хучбаров Камиль (76') • Кравченко Сергей Сергеевич • Снижко Александр • Супряга Владислав • Чечурко Евгений
Запасные: Варцаба Игорь • Войцеховский Владислав • Сафронов Александр • Передистый Станислав
Бойко Денис 74' (Бущан Георгий (74') • Миколенко Виталий • Шабанов Артём • Бурда Никита • Кендзёра Томаш • Шепелев Владимир • Ротань Руслан • Гонсалес Дерлис • Буяльский Виталий • Цыганков Виктор 46' (Вербич Беньямин (46') • Беседин Артём
Запасные: Морозюк Николай • Пиварич Йосип • Хлёбас Дмитрий
18 апреля.