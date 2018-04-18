«Шахтёр» и «Динамо» разгромили соперников перед финальным матчем

Полуфиналы Кубка Украины предсказуемо не преподнесли сюрпризов.

"Шахтёр" разгромил «Мауриполь» со счётом 5:1, а киевское «Динамо» — «Днепр-1», проведя на один гол меньше.

Таким образом, финальный матч турнира состоится с участием главных фаворитов.

Протокол игры

Шахтёр Дн Мариуполь

(1:0) Тайсон Фреда 8'

(3:1) Тайсон Фреда 45'

(4:1) Кайоде Оларенваджу 74'

18 апреля.

Протокол игры

Днепр-1 Динамо Киев

18 апреля.