Убийство словацкого журналиста будет расследовать международный коллектив

ПРАГА, 19 апр — РИА Новости . Расследованием убийства словацкого журналиста Яна Куциака будет заниматься международный коллектив, соглашение об этом в среду в Гааге с представителями итальянской юстиции, а также агентств Евроюст и Европол подписал генпрокурор Словакии Яромир Чижнар, он же об этом сообщил журналистам.

В Словакии не прекращается политический кризис, разразившийся после убийства 21 февраля журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями связей политиков с преступным миром, в частности, с итальянскими мафиозными кланами.

О необходимости реорганизации и деполитизации полиции и органов правосудия в Словакии заявили также члены делегации Европарламента , специально посетившие республику в связи с «делом Куциака».

"Подписание соглашения я считаю чрезвычайно важным, потому что оно станет базой для обмена информацией и сбора доказательств, которые, как я надеюсь, будут вести нас к объяснению причин этой трагедии и поиску преступников", — сказал Чижнар, выступление которого транслировали сетевые ТВ.

По словам Чижнара, подписание данного соглашения стало результатом интенсивных переговоров и ряда координационных встреч между представителями данных организаций. «Обычно подготовка подобных договоренностей занимает гораздо больше времени, но нам удалось ее ускорить», — подчеркнул генпрокурор.