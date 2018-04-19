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Убийство словацкого журналиста будет расследовать международный коллектив
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Убийство словацкого журналиста будет расследовать международный коллектив 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. Расследованием убийства словацкого журналиста Яна Куциака будет заниматься международный коллектив, соглашение об этом в среду в Гааге с представителями итальянской юстиции, а также агентств Евроюст и Европол подписал генпрокурор Словакии Яромир Чижнар, он же об этом сообщил журналистам.
В Словакии не прекращается политический кризис, разразившийся после убийства 21 февраля журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями связей политиков с преступным миром, в частности, с итальянскими мафиозными кланами.
После массовых протестов населения, критики со стороны президента Андрея Киски и оппозиционных партий вынуждены были покинуть свои посты ряд сотрудников аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, а затем и премьер Роберт Фицо. В понедельник, после трех недель пребывания на своем посту, объявил об уходе в отставку уже новый глава МВД Томаш Друкер, а день спустя его примеру последовал президент полиции Тибор Гашпар.
О необходимости реорганизации и деполитизации полиции и органов правосудия в Словакии заявили также члены делегации Европарламента, специально посетившие республику в связи с «делом Куциака».
"Подписание соглашения я считаю чрезвычайно важным, потому что оно станет базой для обмена информацией и сбора доказательств, которые, как я надеюсь, будут вести нас к объяснению причин этой трагедии и поиску преступников", — сказал Чижнар, выступление которого транслировали сетевые ТВ.
По словам Чижнара, подписание данного соглашения стало результатом интенсивных переговоров и ряда координационных встреч между представителями данных организаций. «Обычно подготовка подобных договоренностей занимает гораздо больше времени, но нам удалось ее ускорить», — подчеркнул генпрокурор.
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