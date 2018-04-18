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«Локомотив» дома не смог переиграть «Ахмат»
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«Локомотив» дома не смог переиграть «Ахмат» 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Московский «Локомотив» в минувшие выходные получил невероятный подарок. "Спартак" уступил в Екатеринбурге «Уралу», по сути, открыв прямую дорогу для чемпионства железнодорожникам. Подопечным Юрия Сёмина оставалось этим подарком только воспользоваться. Для этого было необходимо обыгрывать непростого соперника.
Протокол игры
Локомотив Москва
Ахмат
Гилерме Маринато • Игнатьев Владислав • Чорлука Ведран • Кверквелия СоломонЛысов МихаилТарасов Дмитрий 89' • Коломейцев Александр 59' 68' (Эдер Лопеш (68') • Миранчук АлексейМиранчук Антон • Фарфан Джефферсон • Ари Феррейра 46' (Фернандеш Мануэл (46')
Запасные: Михалик ТарасРотенберг БорисКоченков АнтонДенисов Виталий • Пейчинович Неманья • Корян АршакБаринов ДмитрийМедведев Никита
Городов ЕвгенийУциев РизванСемёнов АндрейВилькер Анхель • Мохаммади Милад • Швец Антон 8' • Родолфо Дантас • Роши Одисе 72' (Балай Беким (72') • Иванов Олег 71' • Бериша БернардМитришев Магомед 85' (Плиев Заурбек (85')
Запасные: Кацаев АдланГиголаев РоландАхъядов Апти • Исмаэл Силва • Бацуев Аюб • Вье Мбенг • Раванелли Феррейра • Умаев ИдрисЛео Родригес
18 апреля. Стадион «РЖД Арена» (Москва).
"Ахмат" в поединка против москвичей всегда собирал силы в кулак, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру. Гости вышли вперёд уже на второй минуте. Претендент на место в сборной центральный защитник Андрей Семёнов выполнил заброс на Роши, который нашёл передачей Митришева. Последний отправил игровой снаряд в сетку ворот Гилерме, но перед этим прозвучал свисток, фиксировавший положение вне игры. Активные грозненцы за первые десять минут трижды оказались в офсайде и успели заработать жёлтую карточку. «Горчичник» арбитр показал Антону Швец за грубую игру. Обилие фолов — непременный атрибут первого тайма. О футболе москвичи вспомнили за четверть часа до конца первого тайма. Фарфан бил в нижний угол, Городов выручил «Ахмат». Не прошло и минуты, как Ари мог забивать, но гостей вновь спас их голкипер.
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Вторая половина встречи началась с аналогичного момента тайма первого. Митришев оказался на ударной позиции, но без офсайда. Однако и в створ ворот он не попал. Фарфан старался открыть счёт в матче, но при подаче угловых был далёк от игрового снаряда. Эдер чаще попадал по сопернику, нежели по мячу. Завершающие десять минут начались с фола в исполнении Митришева на Антоне Миранчуке. Через пару минут повреждение получил Городов. Пришлось даже врачам выбегать на поле, чтобы оказать помощь. В итоге, нулевая ничья довела отрыв «Локомотива» от вылетевшего из кубка России московского «Спартака» до шести очков.
Константин Лицин
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