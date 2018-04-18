«Локомотив» дома не смог переиграть «Ахмат»

Московский «Локомотив» в минувшие выходные получил невероятный подарок. "Спартак" уступил в Екатеринбурге «Уралу», по сути, открыв прямую дорогу для чемпионства железнодорожникам. Подопечным Юрия Сёмина оставалось этим подарком только воспользоваться. Для этого было необходимо обыгрывать непростого соперника.

Протокол игры

Локомотив Москва

Ахмат

18 апреля. Стадион «РЖД Арена» (Москва).

"Ахмат" в поединка против москвичей всегда собирал силы в кулак, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру. Гости вышли вперёд уже на второй минуте. Претендент на место в сборной центральный защитник Андрей Семёнов выполнил заброс на Роши, который нашёл передачей Митришева. Последний отправил игровой снаряд в сетку ворот Гилерме, но перед этим прозвучал свисток, фиксировавший положение вне игры. Активные грозненцы за первые десять минут трижды оказались в офсайде и успели заработать жёлтую карточку. «Горчичник» арбитр показал Антону Швец за грубую игру. Обилие фолов — непременный атрибут первого тайма. О футболе москвичи вспомнили за четверть часа до конца первого тайма. Фарфан бил в нижний угол, Городов выручил «Ахмат». Не прошло и минуты, как Ари мог забивать, но гостей вновь спас их голкипер.

Embed from Getty Images

Вторая половина встречи началась с аналогичного момента тайма первого. Митришев оказался на ударной позиции, но без офсайда. Однако и в створ ворот он не попал. Фарфан старался открыть счёт в матче, но при подаче угловых был далёк от игрового снаряда. Эдер чаще попадал по сопернику, нежели по мячу. Завершающие десять минут начались с фола в исполнении Митришева на Антоне Миранчуке. Через пару минут повреждение получил Городов. Пришлось даже врачам выбегать на поле, чтобы оказать помощь. В итоге, нулевая ничья довела отрыв «Локомотива» от вылетевшего из кубка России московского «Спартака» до шести очков.