В матче чемпионата Италии «Торино» принимает «Милан».
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Протокол игры
Торино
Милан
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано • Де Сильвестри Лоренцо • Ринкон Томас • Базелли Даниэле • Ансальди Кристиан • Ляич Адем • Фальке Яго • Белотти Андреа
Запасные: Молинаро Кристиан • Оби Джоэл • Вальдифиори Мирко • Аскуа Африйе • Ньянг М'Байе • Ичасо Сальвадор • Бонифаци Кевин • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Беренгер Алекс • Коппола Доменико
Доннарумма Джанлуиджи • Абате Игнасио • Бонуччи Леонардо • Сапата Кристиан • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Билья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Калинич Никола • Борини Фабио
Запасные: Монтоливо Риккардо • Антонелли Лука • Сторари Марко • Гомес Густаво • Мусаккио Матео • Доннарумма Антонио • Чалханоглу Хакан • Калабрия Давиде • Андре Силва • Маури Хосе • Локателли Мануэль • Кутроне Патрик
18 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).
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