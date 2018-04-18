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«Торино» — «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Торино» — «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче чемпионата Италии «Торино» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Торино
Милан
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано • Де Сильвестри Лоренцо • Ринкон Томас • Базелли Даниэле • Ансальди КристианЛяич Адем • Фальке Яго • Белотти Андреа
Запасные: Молинаро Кристиан • Оби Джоэл • Вальдифиори Мирко • Аскуа Африйе • Ньянг М'Байе • Ичасо СальвадорБонифаци Кевин • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Беренгер Алекс • Коппола Доменико
Доннарумма Джанлуиджи • Абате Игнасио • Бонуччи ЛеонардоСапата КристианРодригес РикардоКесси ФранкБилья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Калинич НиколаБорини Фабио
Запасные: Монтоливо РиккардоАнтонелли ЛукаСторари Марко • Гомес Густаво • Мусаккио МатеоДоннарумма Антонио • Чалханоглу Хакан • Калабрия Давиде • Андре Силва • Маури ХосеЛокателли МануэльКутроне Патрик
18 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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