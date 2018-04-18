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«Рома» — «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Рома» — «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче чемпионата Италии «Рома» принимает «Дженоа».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Дженоа
Алисон БекерФлоренци Алессандро • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Коларов Александар • Герсон Сантос • Гоналон МаксимПеллегрини Лоренцо • Юндер Дженгиз • Джеко Эдин • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Де Росси Даниэле • Наингголан Раджа • Стротман КевинЛобонц Богдан • Манолас Костас • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Перес Бруно • Капрадосси Элио • Шик Патрик • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
Перин Маттиа • Эль-Ямик Джавад • Россеттини ЛукаЖуканович Эрвин • Рози Алеандро • Хильемарк ОскарБертолаччи АндреаРигони Лука • Мильоре Франческо • Пандев ГоранЛападула Джанлука
Запасные: Росси Джузеппе • Велозу Мигель • Лазович Дарко • Ламанна Эугенио • Кофи ИсаакГалабинов Андрей • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Лашальт ДиегоМедейруш ЮриОмеонга Стефан • Перейра Педру II  18 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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