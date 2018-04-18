В матче чемпионата Италии «Рома» принимает «Дженоа».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Дженоа
Алисон Бекер • Флоренци Алессандро • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Коларов Александар • Герсон Сантос • Гоналон Максим • Пеллегрини Лоренцо • Юндер Дженгиз • Джеко Эдин • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Де Росси Даниэле • Наингголан Раджа • Стротман Кевин • Лобонц Богдан • Манолас Костас • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Перес Бруно • Капрадосси Элио • Шик Патрик • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
Перин Маттиа • Эль-Ямик Джавад • Россеттини Лука • Жуканович Эрвин • Рози Алеандро • Хильемарк Оскар • Бертолаччи Андреа • Ригони Лука • Мильоре Франческо • Пандев Горан • Лападула Джанлука
Запасные: Росси Джузеппе • Велозу Мигель • Лазович Дарко • Ламанна Эугенио • Кофи Исаак • Галабинов Андрей • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Лашальт Диего • Медейруш Юри • Омеонга Стефан • Перейра Педру II 18 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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