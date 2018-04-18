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«Кан» — «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Кан» — «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 1/2 финала Кубка Франции «Кан» принимает «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Самба Брис • Женевуа Ромен • Да Сильва Дамьен • Джику Александр • Бессат Венсан • Петерс Стеф • Диоманде Исмаэль • Jessy Deminguet • Куаку КристианСантини Иван • Роделен Ронни
Запасные: Веркутр Реми • Фере Жюльен • Санко Баиссама • Кривелли Энцо • Репас Ян • Авуну Дюрель • Timo Stavitski
Трапп Кевин • Менье Томас • Маркиньос Маркос • Силва Тьяго • Юри Берчиче • Ло Сельсо Хиовани • Рабио АдриенДракслер Юлиан • Мбаппе Килиан • Кавани Эдинсон • Ди Мария Анхель
Запасные: Алвес Даниэл • Мотта Тьяго • Пасторе Хавьер • Ареола Альфонс • Кимпембе Преснель • Нкунку Кристофер
18 апреля.
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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