Московские гимнасты выиграли командный турнир чемпионата России 

Первая команда Москвы стала победителем мужского командного турнира на чемпионате России по спортивной гимнастике, который стартовал в Казани. Артур Далолаян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Алексей Косьянов, Николай Кишкилев и Станислав Хегай по сумме всех упражнений показали результат 332,15 балла. В зачёт на каждом из шести снарядов брались по 4 лучшие оценки.
Второе место с результатом 329,9 балла заняла команда Центрального федерального округа (Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков). Бронзовыми призёрами стали гимнасты из Приволжского федерального округа (Александр Чичеров, Денис Аблязин, Ильдар Юскаев, Валентин Стариков, Артём Плешкин и Давид Белявский), набравшие 329,65 балла.
С первым результатом в финал многоборья квалифицировался Давид Белявский (85,600). Вторую сумму набрал Артур Далолаян (85,250), третью — Владислав Поляшов (84,050).