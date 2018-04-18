«Валенсия» уступила «Хетафе»

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Хетафе» — 1:2.

В составе победителей дубль на 16-й и 49-й минутах оформил французский форвард Лоик Реми

Единственный мяч «Валенсии» забил на 69-й минуте Родриго. На 86-й минуте красную карточку получил игрок левантийцев Даниэль Парехо

«Валенсия» с 65 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» с 45 очками занимает восьмое место.

В параллельном матче тура «Эйбар» с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» — 1:0.