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«Валенсия» уступила «Хетафе»
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«Валенсия» уступила «Хетафе» 

LiveSport.Ru 59 минут назад
В матче 33-го тура чемпионата Испании «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Хетафе» — 1:2.
В составе победителей дубль на 16-й и 49-й минутах оформил французский форвард Лоик Реми.
Единственный мяч «Валенсии» забил на 69-й минуте Родриго. На 86-й минуте красную карточку получил игрок левантийцев Даниэль Парехо.
«Валенсия» с 65 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» с 45 очками занимает восьмое место.
В параллельном матче тура «Эйбар» с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» — 1:0.
Гол на 32-й минуте забил Давид Ломбан.
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