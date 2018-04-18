«Валенсия» уступила «Хетафе», «Эйбар» на выезде обыграл «Эспаньол» 

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Хетафе». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил форвард Лоик Реми. Единственный мяч «Валенсии» забил Родриго. На 86-й минуте красную карточку получил игрок команды хозяев Даниэль Парехо.
«Валенсия» (65 очков) располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. «Хетафе» (45) занимает восьмое место.
В параллельном матче тура «Эйбар» с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» — 0:1. Гол на 32-й минуте забил Давид Ломбан. «Эйбар» занимает 11 строчку с 43 очками в активе, «Эспаньол» (36) — на 16-м месте.