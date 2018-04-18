Дубль Реми принес «Хетафе» победу над «Валенсией» в чемпионате Испании 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» нанесли гостевое поражение «Валенсии» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в среду в Валенсии, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил экс-форвард лондонского «Челси» и сборной Франции Лоик Реми (16-я и 49-я минуты). Автором гола у «летучих мышей» стал Родриго Морено (69).
"Валенсия" заканчивала встречу в меньшинстве — на 86-й минуте с поля был удален Даниэль Парехо.
В параллельном матче «Эйбар» на выезде победил «Эспаньол» — 1:0. Мяч на 32-й минуте забил Давид Ломбан.