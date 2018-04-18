Ещё
Дубль Реми принес «Хетафе» победу над «Валенсией» в чемпионате Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубль Реми принес «Хетафе» победу над «Валенсией» в чемпионате Испании 

Р-Спорт 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» нанесли гостевое поражение «Валенсии» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в среду в Валенсии, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил экс-форвард лондонского «Челси» и сборной Франции Лоик Реми (16-я и 49-я минуты). Автором гола у «летучих мышей» стал Родриго Морено (69).
"Валенсия" заканчивала встречу в меньшинстве — на 86-й минуте с поля был удален Даниэль Парехо.
В параллельном матче «Эйбар» на выезде победил «Эспаньол» — 1:0. Мяч на 32-й минуте забил Давид Ломбан.
Р-Спорт: последние новости
Тренер: "Ахмат" будет играть со "Спартаком" на победу Глушаков: у каждого футболиста бывает черный день Карпин: победа над ФК "СКА-Хабаровск" - тяжелая с психологической точки зрения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение