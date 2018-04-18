«Тосно» обыграл «Спартак» в серии пенальти

Московский ФК «Спартак» в полуфинале Кубка России на домашнем поле проиграл «Тосно» из Ленинградской области. Основное время завершилось ничьей — 1:1.

Первый гол на 62-й минуте забил форвард москвичей Зе Луиш . Перед окончанием второго тайма полузащитник Вагиз Галиулин сравнял счет. В серии пенальти победу одержал «Тосно» — 4:5. В финале турнира команда из Ленинградской области сыграет с курским «Авангардом».

Матч окончен. «Спартак» уступил в серии пенальти 4:5. pic.twitter.com/DLx89G8zK0

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 апреля 2018 г.