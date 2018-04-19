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Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура РФПЛ
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Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура российской Премьер-Лиги.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 11 баллов. Дополнительные 3 очка российский футболист получил от читателей портала по итогах двух голосований («ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 14 баллов.
На звание MVP 23-го тура РФПЛ также претендовали: Артём Дзюба («Арсенал»), Илья Скроботов («Зенит»), Евгений Городов («Ахмат»), Луис Адриано («Спартак»), Доменико Кришито («Зенит»), Паул Антон («Анжи») и Владимир Ильин («Урал»).
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