Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура РФПЛ 

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 23-го тура российской Премьер-Лиги.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 11 баллов. Дополнительные 3 очка российский футболист получил от читателей портала по итогах двух голосований («ВКонтакте» и на странице проекта). В сумме он набрал 14 баллов.
На звание MVP 23-го тура РФПЛ также претендовали: Артём Дзюба («Арсенал»), Илья Скроботов («Зенит»), Евгений Городов («Ахмат»), Луис Адриано («Спартак»), Доменико Кришито («Зенит»), Паул Антон («Анжи») и Владимир Ильин («Урал»).