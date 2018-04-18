Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, права на которого принадлежат столичному ЦСКА, прокомментировал поражение от армейцев (0:3) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Что поделать, это футбол. Мы проиграли. Был ли я хорош сегодня? Не знаю. Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге. Лучшие игроки сегодня — Муса и Чалов. Было здорово встретиться с командой, я скучаю по ребятам. Мы немного пообщались с Гончаренко, сегодня он может быть доволен. А Евсеев, конечно, зол», — передаёт слова Оланаре корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.