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Оланаре: лучшие игроки сегодня — Муса и Чалов, Гончаренко может быть доволен
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Оланаре: лучшие игроки сегодня — Муса и Чалов, Гончаренко может быть доволен 

Чемпионат.com 55 минут назад
Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, права на которого принадлежат столичному ЦСКА, прокомментировал поражение от армейцев (0:3) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Что поделать, это футбол. Мы проиграли. Был ли я хорош сегодня? Не знаю. Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге. Лучшие игроки сегодня — Муса и Чалов. Было здорово встретиться с командой, я скучаю по ребятам. Мы немного пообщались с Гончаренко, сегодня он может быть доволен. А Евсеев, конечно, зол», — передаёт слова Оланаре корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
Московские гимнасты выиграли командный турнир чемпионата России Ак Барс – ЦСКА – 2:1 – обзор финального матча Кубка Гагарина 2018, 14.04.2018 Гончаренко — о Чалове: важно, что, сидя на скамейке, он ждал своего шанса
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