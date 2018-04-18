Чемпионат по кикбоксингу прошел в Истринском районе

Более ста участников приехали побороться за первое место. Среди зрителей турнира были руководитель администрации Истринского городского округа, президент Федерации кикбоксинга, именитые спортсмены.

На ринге можно было увидеть и бои мастеров спорта, и дебюты новичков. Уровни, конечно, разные. Но, как отмечают организаторы — для тех, кто выступает впервые — это хорошая возможность увидеть секретные приемы профессиональных бойцов.

Победителей было несколько. Все в разных весовых категориях. В качестве зрителей турнир посетили именитые гости. Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев, чемпионы мира, Европы и России: Кирилл Иванов Денис Лукашов , Алексей Рыбкин и многие другие.

Организаторы уверяют — этот турнир не последний. Ведь подобные соревнования — отличная возможность попробовать свои силы перед российскими и мировыми чемпионатами. Следующая ступень для победителей — первенство России. Его проведут в Ульяновске.