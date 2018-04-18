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Чемпионат по кикбоксингу прошел в Истринском районе
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Чемпионат по кикбоксингу прошел в Истринском районе 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Более ста участников приехали побороться за первое место. Среди зрителей турнира были руководитель администрации Истринского городского округа, президент Федерации кикбоксинга, именитые спортсмены.
На ринге можно было увидеть и бои мастеров спорта, и дебюты новичков. Уровни, конечно, разные. Но, как отмечают организаторы — для тех, кто выступает впервые — это хорошая возможность увидеть секретные приемы профессиональных бойцов.
Победителей было несколько. Все в разных весовых категориях. В качестве зрителей турнир посетили именитые гости. Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев, чемпионы мира, Европы и России: Кирилл Иванов, Денис Лукашов, Алексей Рыбкин и многие другие.
Организаторы уверяют — этот турнир не последний. Ведь подобные соревнования — отличная возможность попробовать свои силы перед российскими и мировыми чемпионатами. Следующая ступень для победителей — первенство России. Его проведут в Ульяновске.
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