«Эйбар» в Барселоне добыл первую весеннюю победу 

Доигрывающие сезон «Эспаньол» и «Эйбар» играли в матче 33-го тура Ла Лиги.
Каталонцы пропустили на 33-й минуте и не смогли ответить результативными действиями — 0:1. Примечательно, что для «Эйбара» эта победа стала первой за последние семь туров. В последний раз команда добивалась успеха 28 февраля.
Протокол игры
Эспаньол
Эйбар
33' Ломбан Давид (0:1)
Пау Лопес • Хави Лопеc 51' • Давид Лопес • Эрмосо Марио 33' • Кариколь Аарон • Дардер Серхи • Санчес Виктор 56' 67' (Мелендо Оскар (67') • Карлос Санчес • Пьятти Пабло 46' (Гарсия Серхио (46') • Баптистао Лео 79' (Наварро Марк (79') • Морено Херард
Запасные: Хурадо Хосе Мануэль • Гранеро Эстебан • Дидак Вилья
Дмитрович Марко • Капа Андер 57' • Оливейра Паулу • Ломбан Давид • Анхель Хосе • Эскаланте Гонсало • Гарсия Дани 85' (Папа Диоп (85' 90') • Педро Леон • Хордан Хоан • Иви Лопес 90' (Жунка Давид (90') • Пенья Рубен 80' (Кике Гарсия (80')
Запасные: Риесго Асьер • Анхель Лопес • Шарлес Диас • Йованович Вукашин
18 апреля. Стадион «Корнелья-Эль Прат» (Барселона).