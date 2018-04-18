«Эйбар» в Барселоне добыл первую весеннюю победу

Доигрывающие сезон «Эспаньол» и «Эйбар» играли в матче 33-го тура Ла Лиги.

Каталонцы пропустили на 33-й минуте и не смогли ответить результативными действиями — 0:1. Примечательно, что для «Эйбара» эта победа стала первой за последние семь туров. В последний раз команда добивалась успеха 28 февраля.

Протокол игры

Эспаньол

Эйбар

Дмитрович Марко • Капа Андер 57' • Оливейра Паулу • Ломбан Давид • Анхель Хосе • Эскаланте Гонсало • Гарсия Дани 85' (Папа Диоп (85' 90') • Педро Леон • Хордан Хоан • Иви Лопес 90' (Жунка Давид (90') • Пенья Рубен 80' (Кике Гарсия (80')

Запасные: Риесго Асьер • Анхель Лопес • Шарлес Диас • Йованович Вукашин

18 апреля. Стадион «Корнелья-Эль Прат» (Барселона).