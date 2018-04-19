«Рома» прервала свою трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одолев «Дженоа» 

В матче 33-го тура Серии А «Рома» на «Стадио Олимпико» обыграла «Дженоа».
Протокол игры
Дженоа
(1:0) Юндер Дженгиз 17'
(2:0) Жуканович Эрвин 52'
61' Лападула Джанлука (2:1)
Алисон Бекер • Флоренци Алессандро • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Коларов Александар • Герсон Сантос 70' (Манолас Костас (70') • Гоналон Максим • Пеллегрини Лоренцо • Юндер Дженгиз 77' (Шик Патрик (77') • Джеко Эдин • Эль-Шаарави Стефан 82' (Стротман Кевин (82')
Запасные: Де Росси Даниэле • Наингголан Раджа • Лобонц Богдан • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Перес Бруно • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
Перин Маттиа • Эль-Ямик Джавад • Россеттини Лука 17' • Жуканович Эрвин • Рози Алеандро • Хильемарк Оскар 54' (Медейруш Юри (54') • Бертолаччи Андреа • Ригони Лука • Мильоре Франческо 60' (Росси Джузеппе (60') • Пандев Горан 64' (Кофи Исаак (64') • Лападула Джанлука
Запасные: Велозу Мигель • Лазович Дарко • Ламанна Эугенио • Галабинов Андрей • Бесса Даниэль • Зима Лукаш • Лашальт Диего • Омеонга Стефан • Перейра Педру II 18 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Лацио» в римском дерби (0:0), продлив свою серию без побед в чемпионате до трех матчей. Подобные результаты обострили борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. На третье и четвертое место всерьез претендуют сразу три клуба — «Интер», «Лацио» и «Рома». Каждая потеря очков будет сильно бить по шансам команд на успешно завершение чемпионата, а учитывая, что «волкам» предстоит еще как минимум два напряженных матча в Лиге чемпионов, их положение выглядит более шатко.
Успех в противостоянии с «Барселоной» мог вскружить голову, но, благо для римлян, следующий матч был против принципиального соперника, на которого не было необходимости дополнительно настраиваться. Каким будет настрой на скромный «Дженоа» — это совсем другой вопрос. Команда из Генуи плотно засела в середине таблицы, не проигрывая уже четыре матча кряду. Эусебио ди Франческо провел достаточно серьезную ротацию состава, оставив вне основы целую группу игроков — Костаса Маноласа, Даниэле де Росси, Раджу Наингголана и Кевина Стротмана.
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Несмотря на отсутствие многих основных футболистов, «Рома» очень активно начала встречу и довольно быстро реализовала свое преимущество. На 17-й минуте Александр Коларов навесил со штрафного, а первым на мяче оказался Дженгиз Ундер, уверенно замкнувший подачу на дальней штанге. После гола «джаллоросси» не стали сбавлять оборотов, продолжив давить на ворота Маттиа Перина. Большинство атак проходила правым флангом, где блистал Ундер. Хорошими ударами отметились Стефан Эль-Шаарави, Алессандро Флоренци и Эдин Джеко, но больше забить в первом тайме «Рома» не смогла.
Римляне очень уверенно контролировали происходящее на поле, футболисты «Дженоа» с трудом переходили на чужую половину поля, не говоря про создание моментов. Единственный удар в сторону ворот Алисона случился на 45-й минуте, когда Оскар Хильемарк очень неточно пробил головой. Генуэзцы выглядели абсолютно немотивированными на борьбу, чему способствовало их положение в таблице. Для того, чтобы полностью закрыть вопрос интриги, «Роме», казалось, требовался всего один гол. Случился он уже на 52-й минуте — защитник генуэзцев Эрван Жуканович срезал мяч в свои ворота после углового.
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Похоже, этот гол чересчур расслабил «Рому», сбавившую обороты. Спустя десять минут это обернулось пропущенным мячом. Сантос Герсон и Максим Гоналон не разобрались в центре поля, обрезав полкоманды, чем воспользовался Горан Пандев. Македонец разрезающим пасом вывел Джанлуку Лападулу один на один с голкипером, которого нападающий элегантно переиграл. Ди Франческо сразу же выпустил Маноласа, чтобы добавить надежности в обороне.
Частично это сделать удалось, хотя несколько опаснейших подходов к воротам у «Дженоа» были. «Роме» все же удалось завершить матч победой, благодаря чему «джаллоросси» возвращаются на третью строчку в Серии А.