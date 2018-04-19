«Рома» прервала свою трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одолев «Дженоа»

В матче 33-го тура Серии А «Рома» на «Стадио Олимпико» обыграла «Дженоа».

Протокол игры

Дженоа

(1:0) Юндер Дженгиз 17'

Запасные: Де Росси Даниэле • Наингголан Раджа • Лобонц Богдан • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Перес Бруно • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко

В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Лацио» в римском дерби (0:0), продлив свою серию без побед в чемпионате до трех матчей. Подобные результаты обострили борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. На третье и четвертое место всерьез претендуют сразу три клуба — «Интер», «Лацио» и «Рома». Каждая потеря очков будет сильно бить по шансам команд на успешно завершение чемпионата, а учитывая, что «волкам» предстоит еще как минимум два напряженных матча в Лиге чемпионов, их положение выглядит более шатко.

Успех в противостоянии с «Барселоной» мог вскружить голову, но, благо для римлян, следующий матч был против принципиального соперника, на которого не было необходимости дополнительно настраиваться. Каким будет настрой на скромный «Дженоа» — это совсем другой вопрос. Команда из Генуи плотно засела в середине таблицы, не проигрывая уже четыре матча кряду. Эусебио ди Франческо провел достаточно серьезную ротацию состава, оставив вне основы целую группу игроков — Костаса Маноласа, Даниэле де Росси, Раджу Наингголана и Кевина Стротмана.

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Несмотря на отсутствие многих основных футболистов, «Рома» очень активно начала встречу и довольно быстро реализовала свое преимущество. На 17-й минуте Александр Коларов навесил со штрафного, а первым на мяче оказался Дженгиз Ундер , уверенно замкнувший подачу на дальней штанге. После гола «джаллоросси» не стали сбавлять оборотов, продолжив давить на ворота Маттиа Перина . Большинство атак проходила правым флангом, где блистал Ундер. Хорошими ударами отметились Стефан Эль-Шаарави, Алессандро Флоренци и Эдин Джеко , но больше забить в первом тайме «Рома» не смогла.

Римляне очень уверенно контролировали происходящее на поле, футболисты «Дженоа» с трудом переходили на чужую половину поля, не говоря про создание моментов. Единственный удар в сторону ворот Алисона случился на 45-й минуте, когда Оскар Хильемарк очень неточно пробил головой. Генуэзцы выглядели абсолютно немотивированными на борьбу, чему способствовало их положение в таблице. Для того, чтобы полностью закрыть вопрос интриги, «Роме», казалось, требовался всего один гол. Случился он уже на 52-й минуте — защитник генуэзцев Эрван Жуканович срезал мяч в свои ворота после углового.

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Похоже, этот гол чересчур расслабил «Рому», сбавившую обороты. Спустя десять минут это обернулось пропущенным мячом. Сантос Герсон и Максим Гоналон не разобрались в центре поля, обрезав полкоманды, чем воспользовался Горан Пандев. Македонец разрезающим пасом вывел Джанлуку Лападулу один на один с голкипером, которого нападающий элегантно переиграл. Ди Франческо сразу же выпустил Маноласа, чтобы добавить надежности в обороне.

Частично это сделать удалось, хотя несколько опаснейших подходов к воротам у «Дженоа» были. «Роме» все же удалось завершить матч победой, благодаря чему «джаллоросси» возвращаются на третью строчку в Серии А.