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«Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков
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«Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ювентус» на выезде сыграл с «Кротоне» в матче 33-го тура итальянской Серии А. На 16-й минуте Алекс Сандро вывел туринскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Симеон Нванкво сравнял счёт.
«Наполи», ведущий погоню за «Ювентусом», на своём поле переиграл «Удинезе» — 4:2. Голами в составе неаполитанской команды отметились Лоренцо Инсинье, Рауль Альбиоль, Аркадиуш Милик и Лорензо Тонелли, за гостей забивали Якуб Янкто и Сванте Ингельссон.
Благодаря этой победе и осечке «Ювентуса» «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице туринцев (85 очков) до четырёх баллов.
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