«Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков

«Ювентус» на выезде сыграл с «Кротоне» в матче 33-го тура итальянской Серии А. На 16-й минуте Алекс Сандро вывел туринскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Симеон Нванкво сравнял счёт.

Благодаря этой победе и осечке «Ювентуса» «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице туринцев (85 очков) до четырёх баллов.