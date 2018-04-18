«Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков 

«Ювентус» на выезде сыграл с «Кротоне» в матче 33-го тура итальянской Серии А. На 16-й минуте Алекс Сандро вывел туринскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Симеон Нванкво сравнял счёт.
«Наполи», ведущий погоню за «Ювентусом», на своём поле переиграл «Удинезе» — 4:2. Голами в составе неаполитанской команды отметились Лоренцо Инсинье, Рауль Альбиоль, Аркадиуш Милик и Лорензо Тонелли, за гостей забивали Якуб Янкто и Сванте Ингельссон.
Благодаря этой победе и осечке «Ювентуса» «Наполи» сократил отставание от лидирующих в таблице туринцев (85 очков) до четырёх баллов.