Ещё
«Лацио» одолел «Фиорентину» — 4:3, «Милан» сыграл вничью с «Торино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лацио» одолел «Фиорентину» — 4:3, «Милан» сыграл вничью с «Торино» 

Чемпионат.com 1 час назад
В итальянской Серии А состоялся ряд матчей 33-го тура.
«Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» — 1:1. Голами отличились Джакомо Бонавентура и Лоренцо Де Сильвестри.
«Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину» в сверхрезультативном матче — 4:3. В составе римлян забивали Мартин Касерес, Фелипе Андерсон и Луис Альберто, оформивший дуль. За хозяев хет-трик оформил Жордан Верету.
«Рома» в родных стенах переиграла «Дженоа» — 2:1. В первом тайме Дженгиз Ундер открыл счёт в матче, а в начале второй половины защитник гостей Эрвин Жуканович забил в собственные ворота. Вскоре Джанлука Лападула отыграл один мяч.
В других матчах тура «Верона» проиграла «Сассуоло» (0:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0), а СПАЛ и «Кьево» поделили очки (0:0).
Чемпионат.com: последние новости
«ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции благодаря дублю Мбаппе Промес — Глушакову: брат, всё в порядке, мы бойцы до конца Комментарии игроков и тренеров после третьего матча финала «Ак Барс» – ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Каррера готов уйти в отставку
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение