В итальянской Серии А состоялся ряд матчей 33-го тура.
«Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» — 1:1. Голами отличились Джакомо Бонавентура и Лоренцо Де Сильвестри.
«Лацио» в гостях обыграл «Фиорентину» в сверхрезультативном матче — 4:3. В составе римлян забивали Мартин Касерес, Фелипе Андерсон и Луис Альберто, оформивший дуль. За хозяев хет-трик оформил Жордан Верету.
«Рома» в родных стенах переиграла «Дженоа» — 2:1. В первом тайме Дженгиз Ундер открыл счёт в матче, а в начале второй половины защитник гостей Эрвин Жуканович забил в собственные ворота. Вскоре Джанлука Лападула отыграл один мяч.
В других матчах тура «Верона» проиграла «Сассуоло» (0:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0), а СПАЛ и «Кьево» поделили очки (0:0).