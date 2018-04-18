«Лацио» одолел «Фиорентину» — 4:3, «Милан» сыграл вничью с «Торино»

В итальянской Серии А состоялся ряд матчей 33-го тура.

«Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» — 1:1. Голами отличились Джакомо Бонавентура и Лоренцо Де Сильвестри.

В других матчах тура «Верона» проиграла «Сассуоло» (0:1), «Сампдория» одолела «Болонью» (1:0), а СПАЛ и «Кьево» поделили очки (0:0).