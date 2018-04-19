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Дубль Мбаппе вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции
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Дубль Мбаппе вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Каном» и вышел в финал Кубка Франции, сообщает "Советский спорт".
В полуфинальной встрече, прошедшей на стадионе «Мишель д'Орнано» в Кане, столичный клуб обыграл хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе, также отличился Кристофер Нкунку. У соперников парижан мяч забил Исмаэль Диоманде, получивший в конце матча красную карточку.
В финале «ПСЖ» сыграет с клубом из третьего дивизиона «Ле-Эрбье», который переиграл «Шамбли». Матч пройдет 8 мая.
Футбол. Кубок Франции. 1/2 финала "Кан" (Кан) — «ПСЖ» (Париж) — 1:3 Голы: 0:1 — Мбаппе, 25; 1:1 — Диоманде, 43; 1:2 — Мбаппе, 81; 1:3 — Нкунку, 90+5
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