«Милан» вновь не смог победить

Посреди недели прошёл 33-й тур чемпионата Италии по футболу. Подопечные Дженнаро Гаттузо пожаловали в Турин, на матч с «Торино».

Протокол игры

Торино

Милан

9' Бонавентура Джакомо (0:1)

(1:1) Де Сильвестри Лоренцо 70'

18 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).

Только начали хвалить Дженнаро Гаттузо за победную серию, за хорошую игру кманды, только подписали с ним новый контракт, как «Милан» угодил в небольшой кризис. Соперники, конечно, были крайне сложными, но за последние 4 матча «россонери» набрали всего очка. «Ювентус» на классе одолел подопечных Гаттузо, «Интер», «Сассуоло» и «Наполи» расписали с «Миланом» мировую, причём неаполитанцы и «нерадзурри» откровенно простили своих оппонентов в некоторых моментов. Проще говоря, «Милан» отскочил в этих матчах.

"Торино" напротив сейчас на подъёме. После трёх побед подряд (включая викторию в матче с «Интером») случилась нулевая ничья с «Кьево». Туринцы крепко обосновались в середине турнирной таблицы, до «Милана» им 7 очков. Без раскачки начали матч оба клуба, будто договорившись. Кристиан Ансальди в первой же толковой атаке умудрился заработать пенальти, грамотно подставившись под Кристиана Сапату. Колумбиец заплел ноги аргентинцу. Однако Андреа Белотти 11-и метровый удар не реализовал, мощно ахнув в перекладину.

"Милан" не растерялся. У гостей нашёлся ответ в виде быстрого гола. Неудачная подача в штрафную площадь пришлась по душе Бонавентуре. Джакомо подобрал отскок за дугой штрафной площади, пробив по скачущему мячу. Траектория полета игрового снаряда после выстрела полузащитника была очень необычной, он обогнул голкипера «Торино», оказавшись в сетке. Команды затем, видимо, испугались своей прыти, закрывшись на какое-то время.

Первым проявил активность Сусо, за счёт индивидуальных действий разобравшийся с двумя опекунами, но пославший мяч выше цели. Второй тайм немного раскрепостил соперников, поражение не устраивало «быков», они в первую очередь и рвались вперёд. Активен был Адем Ляич, часто включавший дриблинг на краю поля. Именно сербский полузащитник был вознагражден голевым пасом. От левого угла поля Адем Ляич навесил точно на линию вратарской, куда быстрее всех подоспел Лоренцо де Сильвестри. Точный удар мимо Доннаруммы и счёт равный. В концовке матча автор гола «Торино» ещё схватил красную карточку за две жёлтые. Так сказать, для полноты эмоций.

В последние минуты рисковать никто не стал. Счёт 1:1 так и остался гореть на табло, оставив команды при своих. «Милан» на шестой позиции, «Торино» на десятой. Подопечные Дженнаро Гаттузо вновь не смогли победить.