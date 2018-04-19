«Лацио» в гостях вырвал победу у «Фиорентины»

Отметим, что на 7-й минуте встречи с поля был удален голкипер «Фиорентины» Марко Спортьелло , а на 14-й минуте поле покинул нападающий «Лацио» Алессандро Мургиа

После этой игры «Лацио» набрал 64 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» с 51 баллом занимает девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Лацио» дома примет «Сампдорию», а «Фиорентина» в гостях встретится с «Сассуоло».