«Лацио» в гостях вырвал победу у «Фиорентины» 

В составе римской команды отличились Мартин Касерес, Фелипе Андерсон и Луис Альберто, оформивший дубль в этой встрече. У клуба из Флоренции хет-трик на свой счет записал Жордан Верету.
Отметим, что на 7-й минуте встречи с поля был удален голкипер «Фиорентины» Марко Спортьелло, а на 14-й минуте поле покинул нападающий «Лацио» Алессандро Мургиа.
После этой игры «Лацио» набрал 64 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» с 51 баллом занимает девятое место в чемпионате.
В следующем туре «Лацио» дома примет «Сампдорию», а «Фиорентина» в гостях встретится с «Сассуоло».