В Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата дружественных армий государств-участников Содружества Независимых Государств «Командирские старты»

Командой-победителем «Командирских стартов СНГ-2018» стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам соревнований в командном первенстве по сумме четырехборья первое место заняла команда Вооруженных Сил Российской Федерации

По результатам соревнований в общекомандном зачете 3 место заняла команда ВС Республики Беларусь, 2 место заняла команда ВС Республики Узбекистан.

Командой-победителем «Командирских стартов СНГ-2018» стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации.

В церемонии закрытия приняли участие исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков , заместитель начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Украинец, помощник Секретаря Совета Министров обороны СНГ Виталий Чувилев, начальник ЦСКА полковник Артем Громов , чемпионка мира, вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетике, заместитель начальника ЦСКА (по спортивной работе) Марина Купцова , спортивный судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по военно-спортивному многоборью полковник Игорь Шагин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин

На церемонии закрытия к участникам обратился исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков. Он отметил, что течение трех дней 30 лучших командиров — от командира взвода до командира полка — состязались в легкоатлетической эстафете и в упражнениях многоборья.

«Участники продемонстрировали настоящие командирские качества, это целеустремленность, решительность, волю к победе и, как говорится, действие на опережение», — подчеркнул Андрей Зыков.

Он также отметил и участвующую в военных играх СНГ впервые — команду Республики Узбекистан, которая завоевала второе место в эстафете, четырехборье и взяла «серебро» по сумме общекомандного зачета соревнований.

Исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков поблагодарил руководство и личный состав ЦСКА, а также офицеров управления физической подготовки и спорта за организацию и обеспечение соревнований.