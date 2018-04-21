Ещё
В Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата дружественных армий государств-участников Содружества Независимых Государств «Командирские старты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве состоялось торжественное закрытие Чемпионата дружественных армий государств-участников Содружества Независимых Государств «Командирские старты» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командой-победителем «Командирских стартов СНГ-2018» стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации.
По итогам соревнований в командном первенстве по сумме четырехборья первое место заняла команда Вооруженных Сил Российской Федерации
По результатам соревнований в общекомандном зачете 3 место заняла команда ВС Республики Беларусь, 2 место заняла команда ВС Республики Узбекистан.
Командой-победителем «Командирских стартов СНГ-2018» стала команда Вооруженных Сил Российской Федерации.
В церемонии закрытия приняли участие исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, заместитель начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Украинец, помощник Секретаря Совета Министров обороны СНГ Виталий Чувилев, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, чемпионка мира, вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетике, заместитель начальника ЦСКА (по спортивной работе) Марина Купцова, спортивный судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по военно-спортивному многоборью полковник Игорь Шагин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин.
На церемонии закрытия к участникам обратился исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков. Он отметил, что течение трех дней 30 лучших командиров — от командира взвода до командира полка — состязались в легкоатлетической эстафете и в упражнениях многоборья.
«Участники продемонстрировали настоящие командирские качества, это целеустремленность, решительность, волю к победе и, как говорится, действие на опережение», — подчеркнул Андрей Зыков.
Он также отметил и участвующую в военных играх СНГ впервые — команду Республики Узбекистан, которая завоевала второе место в эстафете, четырехборье и взяла «серебро» по сумме общекомандного зачета соревнований.
Исполняющий обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков поблагодарил руководство и личный состав ЦСКА, а также офицеров управления физической подготовки и спорта за организацию и обеспечение соревнований.
ТК «Звезда»: последние новости
Юнармейцы Челябинской области продолжат поисковые работы в Крыму на местах сражений Великой Отечественной войны Юнармейцы Татарстана соревнуются в зональных этапах военно-патриотической игры «Зарница» Trueненков: Юнармия поделилась в соцсетях спортивным лайфхаком
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-201833
Усманов рассказал о печальном событии52
В сборной России по хоккею все плохо17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение