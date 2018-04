Пока мы спали: купюра в ноль евро, дело Серебренникова, самая красивая женщина

В Европе появились купюры в ноль евро; суд продлил срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова ; журнал People составил список самых красивых людей планеты; а президент Владимир Путин подписал закон о свободном сборе валежника — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Нулевые бумажки

В Германии в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро, приурочив это событие к 200-летию со дня рождения экономиста. Сувениры, на которых изображен портрет философа, выпустила местная туристическая компания. Об этом сообщает The Local.

The 0€ Karl Marx 200 years in Trier This amazing collector commemorative banknote with most security features can be directly ordered online from #Trier the hometown of Karl Marx here https://t.co/LzR1NSGOWO#ZeroEuro #KarlMarx #Banknote #Germany #Unique #NullEuro #Geldschein pic.twitter.com/6QNgJMkayp

— EuroSchein Souvenir (@EuroSouvenirDE) March 22, 2018

Первый тираж пять тысяч купюр был напечатан в марте 2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной купюры составила три евро. По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии».

В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.

Карл Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, родился 5 мая 1818 года в городе Трир. Является автором труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» и соавтором «Манифеста коммунистической партии», который был создан вместе с Фридрихом Энгельсом . Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.

Продлили арест

Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Аналогичное решение суд принял по делу директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум . Суд также оставил под домашним арестом до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и продлил до 19 июня арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому

Серебренникова, Апфельбаум, Итина и Малобродского обвиняют в хищении 133 миллионов бюджетных средств, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.

Самая красивая

Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур , более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска.

A post shared by People Magazine (@people) on Apr 18, 2018 at 4:00am PDT На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом „Грэмми“, но звезда нашего „красивого выпуска“ признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот , рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс . Раньше список назывался «Самая красивая женщина».

Подпись поставлена

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, принятый Госдумой 3 апреля 2018-го, вступит в силу с 2019 года. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Согласно документу, валежник относится к недревесным лесным ресурсам.