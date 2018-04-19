Пока мы спали: купюра в ноль евро, дело Серебренникова, самая красивая женщина 

В Европе появились купюры в ноль евро; суд продлил срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова; журнал People составил список самых красивых людей планеты; а президент Владимир Путин подписал закон о свободном сборе валежника — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.
Нулевые бумажки
В Германии в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро, приурочив это событие к 200-летию со дня рождения экономиста. Сувениры, на которых изображен портрет философа, выпустила местная туристическая компания. Об этом сообщает The Local.
The 0€ Karl Marx 200 years in Trier This amazing collector commemorative banknote with most security features can be directly ordered online from #Trier the hometown of Karl Marx here https://t.co/LzR1NSGOWO#ZeroEuro #KarlMarx #Banknote #Germany #Unique #NullEuro #Geldschein pic.twitter.com/6QNgJMkayp
— EuroSchein Souvenir (@EuroSouvenirDE) March 22, 2018
Первый тираж пять тысяч купюр был напечатан в марте 2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной купюры составила три евро. По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии».
В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.
Карл Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, родился 5 мая 1818 года в городе Трир. Является автором труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» и соавтором «Манифеста коммунистической партии», который был создан вместе с Фридрихом Энгельсом. Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.
Продлили арест
Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Аналогичное решение суд принял по делу директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Суд также оставил под домашним арестом до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и продлил до 19 июня арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.
Серебренникова, Апфельбаум, Итина и Малобродского обвиняют в хищении 133 миллионов бюджетных средств, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.
Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.
Самая красивая
Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска.
A post shared by People Magazine (@people) on Apr 18, 2018 at 4:00am PDT На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом „Грэмми“, но звезда нашего „красивого выпуска“ признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.
В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.
Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».
Подпись поставлена
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, принятый Госдумой 3 апреля 2018-го, вступит в силу с 2019 года. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Согласно документу, валежник относится к недревесным лесным ресурсам.
Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, комментируя инициативу разрешить свободный сбор валежника, отметил, что у него просто радуется сердце. Принятие законопроекта порадовало многих пользователей сети. По их словам, Госдума наконец что-то разрешает, а не запрещает. «Всего 10 лет прошло, а уже разрешили населению валежник собирать!» — отмечает пользователь Михаил Светлов. «Валежник — национальное достояние! Мечты сбываются!» — говорится в аккаунте в Twitter «Валежник Наш».