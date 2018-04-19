Кто родился 19 апреля

Сергей Павлович Иванов (66 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Возглавлял ООО «Живая вода», был заместителем председателя правительства Кировской области. С 2002 года — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Являлся представителем правительства Кировской области и Кировской областной Думы в «верхней» палате парламента. С 2006 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Магаданской области.

А ещё в этот день родились:

Алексей Александрович Старобинский (70 лет), российский учёный-физик. Академик РАН . Главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. Алексей Старобинский — один из создателей современной теории рождения Вселенной. Автор ряда трудов в области теории гравитации и космологии.

Мсвати III (50 лет), король Свазиленда. Второй из 67 сыновей короля Собхузы II. При рождении получил имя Махосетиве («король наций»). После смерти своего отца в 1982 году был избран наследным принцем. 25 апреля 1986 года был коронован под именем Мсвати III. Он является последним абсолютным монархом в Африке.

Мария Юрьевна Шарапова , российская теннисистка. Заслуженный мастер спорта РФ. В 17 лет одержала победу на Уимблдонском турнире. В 2012 году Мария Шарапова стала десятой теннисисткой в истории тенниса, завоевавшей «Карьерный шлем» (получила в разные годы четыре титула на всех турнирах «Большого шлема»). В разные годы побеждала на чемпионате WTA, открытых чемпионатах США, Австралии и Франции. Является обладательницей Кубка Федерации. Мария Шарапова — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.