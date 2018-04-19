Кто родился 19 апреля 

Сергей Валериевич Петров (53 года), член Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Работал в Военной инженерно-космической академии им. А. Ф. Можайского. Был соучредителем девелоперской компании «СВП групп», являлся генеральным директором, председателем совета директоров холдинговой компании «Инвестиционная строительная компания „СВП-Инвест“. Был совладельцем ряда других компаний. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Возглавлял Северо-Западный межрегиональный координационный совет »Единой России».
Сергей Павлович Иванов (66 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Возглавлял ООО «Живая вода», был заместителем председателя правительства Кировской области. С 2002 года — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Являлся представителем правительства Кировской области и Кировской областной Думы в «верхней» палате парламента. С 2006 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Магаданской области.
А ещё в этот день родились:
Максим Анатольевич Топилин (51 год), министр труда и социальной защиты Российской Федерации. Работал в Аппарате Правительства РФ. Занимал посты заместителя министра труда и социального развития РФ, руководителя Федеральной службы по труду и занятости, заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ. 21 мая 2012 года был назначен министром труда и социальной защиты РФ.
Алексей Александрович Старобинский (70 лет), российский учёный-физик. Академик РАН. Главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. Алексей Старобинский — один из создателей современной теории рождения Вселенной. Автор ряда трудов в области теории гравитации и космологии.
Мсвати III (50 лет), король Свазиленда. Второй из 67 сыновей короля Собхузы II. При рождении получил имя Махосетиве («король наций»). После смерти своего отца в 1982 году был избран наследным принцем. 25 апреля 1986 года был коронован под именем Мсвати III. Он является последним абсолютным монархом в Африке.
Мария Юрьевна Шарапова, российская теннисистка. Заслуженный мастер спорта РФ. В 17 лет одержала победу на Уимблдонском турнире. В 2012 году Мария Шарапова стала десятой теннисисткой в истории тенниса, завоевавшей «Карьерный шлем» (получила в разные годы четыре титула на всех турнирах «Большого шлема»). В разные годы побеждала на чемпионате WTA, открытых чемпионатах США, Австралии и Франции. Является обладательницей Кубка Федерации. Мария Шарапова — серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Вениамин Александрович Каверин (1902-1989), советский писатель. Настоящая фамилия — Зильбер. Первый сборник его рассказов «Мастера и подмастерья» вышел в свет в 1923 году. Наиболее известное произведение писателя — приключенческий роман «Два капитана». Он также автор романов «Открытая книга», «Исполнение желаний», рассказов «Пятый странник», «Бочка» и других. Многие произведения Каверина были экранизированы.