Каррера: поздравляю «Локомотив» и Сёмина, который мне симпатичен как человек 

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с победой в чемпионате России.
«Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году. Команда, которая больше побеждает, одерживает победу в конце.
Безусловно, у «Локо» были более продолжительные положительные результаты. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Жаль, мы могли иметь больше очков и бороться до последнего тура. «Локо» притормозил, но мы не смогли воспользоваться этим. Но я не хочу отнимать заслугу «Локо», который провёл хороший чемпионат», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.