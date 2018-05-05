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Каррера: поздравляю «Локомотив» и Сёмина, который мне симпатичен как человек
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Каррера: поздравляю «Локомотив» и Сёмина, который мне симпатичен как человек 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с победой в чемпионате России.
«Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году. Команда, которая больше побеждает, одерживает победу в конце.
Безусловно, у «Локо» были более продолжительные положительные результаты. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Жаль, мы могли иметь больше очков и бороться до последнего тура. «Локо» притормозил, но мы не смогли воспользоваться этим. Но я не хочу отнимать заслугу «Локо», который провёл хороший чемпионат», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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