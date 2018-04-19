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Василевский — первая звезда матча с «Нью-Джерси»
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Василевский — первая звезда матча с «Нью-Джерси» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой 4-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (3:1). 23-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
Второй звездой матч стал нападающий «Дэвилз» Кайл Палмиери, забросивший единственную шайбу своей команды, а замкнул тройку лучших — нападающий «Лайтнинг» Джей. Ти. Миллер, набравший 3 (1+2) очка.
Tonight’s #TBLvsNJD 3 Stars: ⭐️ Vasilevskiy ⭐️⭐️ Palmieri ⭐️⭐️⭐️ Miller
— #GoBolts (@TBLightning) 19 апреля 2018 г.
Надежный сэйв Василевского. Видео
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