Василевский — первая звезда матча с «Нью-Джерси»

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой 4-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (3:1). 23-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой матч стал нападающий «Дэвилз» Кайл Палмиери, забросивший единственную шайбу своей команды, а замкнул тройку лучших — нападающий «Лайтнинг» Джей. Ти. Миллер, набравший 3 (1+2) очка.

Tonight’s #TBLvsNJD 3 Stars: ⭐️ Vasilevskiy ⭐️⭐️ Palmieri ⭐️⭐️⭐️ Miller

— #GoBolts (@TBLightning) 19 апреля 2018 г.

Надежный сэйв Василевского. Видео