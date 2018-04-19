Семен Елистратов: «Выступаю в шлеме, поэтому узнают крайне редко, но это и к лучшему»

Олимпийский чемпион Сочи-2014, конькобежец Семен Елистратов заявил, что его редко узнают на улицах. По словам Елистратова, по окончании последнего старта сезона он 30 минут подписывал автографы, поскольку не мог никому отказать.

— По окончании последнего турнира в сезоне вы полчаса раздавали автографы. Ваше правило — никогда не отказывать болельщикам?

— Просто эти дети и их родители ждали меня до последнего, никто не расходился, а я располагал временем. Так что я был обязан подойти и отблагодарить людей, которые пришли за меня поболеть.

— Внимание к вам повысилось после Игр в Пхенчхане или еще после триумфа в Сочи?