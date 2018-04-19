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Семен Елистратов: «Выступаю в шлеме, поэтому узнают крайне редко, но это и к лучшему»
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Семен Елистратов: «Выступаю в шлеме, поэтому узнают крайне редко, но это и к лучшему» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион Сочи-2014, конькобежец Семен Елистратов заявил, что его редко узнают на улицах. По словам Елистратова, по окончании последнего старта сезона он 30 минут подписывал автографы, поскольку не мог никому отказать.
— По окончании последнего турнира в сезоне вы полчаса раздавали автографы. Ваше правило — никогда не отказывать болельщикам?
— Просто эти дети и их родители ждали меня до последнего, никто не расходился, а я располагал временем. Так что я был обязан подойти и отблагодарить людей, которые пришли за меня поболеть.
— Внимание к вам повысилось после Игр в Пхенчхане или еще после триумфа в Сочи?
— Мне кажется, к моей персоне нет какого-то сверхъестественного внимания. Тот случай, о котором вы говорите, произошел на чемпионате России — люди просто пришли поболеть. Услышали по телевизору, что будут участвовать ребята, которые представляют страну на международной арене, — цитируют "Известия" Елистратова. — Они пришли поддержать, а я не отказал им в ответном внимании. Вот и всё. Никакого повышенного внимания ко мне нет. На улицах узнают крайне редко, потому что мы бегаем в шлемах. Но это даже к лучшему. Я к этому никогда не стремился и не стремлюсь. Это не для меня.
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