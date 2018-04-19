Партийцы прошли обучение

В Областной избирательной комиссии прошел семинар с представителями региональных политических партий. Темой общения стали предстоящие губернаторские и выборы в Законодательное Собрание области, которые состоятся 9 сентября этого года.

Глава Облизбиркома Вадим Минаев рассказал, что президентская компания прошла спокойно для всех политических партий и кандидатов.

«Единственное нарушение, но это уже, наверное, притча во языцех, произошло на участке №160, где голосование началось раньше положенного времени. Много было жалоб от родителей, которые спрашивали, почему их детям не вручили подарки. Серьезных нарушений, повторюсь, не было», — проинформировал собравшихся Минаев.

Председатель комиссии также рассказал, что ЦИК заподозрила 500 человек в голосовании дважды по системе мобильного избирателя.

«Теперь нам придется вскрывать списки избирателей на 4 участках — 3 в Гусь-Хрустальном и 1 в Вязниковском районе. Имена и фамилии этих людей уже известны. В ЦИК подозревают, что часть из этих людей могла проголосовать и в нашем регионе. Конечно, мы доведем эти сведения до общественности, как только вскроем списки». — добавил Минаев.

Секретарь Областной избирательной комиссии Нина Ульева сообщила, что к сентябрьским выборам необходимо будет переформатировать 952 участковых избирательных комиссий в районах, т.к. у тех заканчиваются полномочия.

«Вам, членам ваших партий и объединений необходимо до 15 мая подать все необходимые документы, чтобы ваши представители работали в УИКах. Также можно подать и заявления на включения ваших лиц в кадровый резерв УИКов», — сообщила Ульева.

Отмечу, что в этом году помимо губернаторских и выборов в ЗС в некоторых районах пройдут и местные выборы. По ним избиратель сможет проголосовать досрочно. Также из новшеств — повторение голосования по месту нахождения, а не по месту прописки. Одно «но» — житель Александрова, предположим, не сможет проголосовать в Муроме за кандидата, идущего по одномандатному округу, только за единый партийный список на выборах в Заксобрание и губернатора.

Саму дату выборов, хоть она уже и известна, должно объявить Законодательное Собрание региона и случится это в период с 31 мая по 10 июня этого года за 90-100 дней до дня голосования.

Кандидаты же смогут подать свои заявления до 25 июля — за 45 дней до 9 сентября.

Заместитель Председателя Избиркома Сергей Канищев доложил, что агитационная деятельность для политических партий начинается сразу же после проведенных конференций, подачи списка кандидатов по единому округу и личного заявления кандидата-одномандатника в Облизбирком.

Особое внимание Канищев уделил агитационным материалам с изображением третьих лиц. Согласно изменениям в законодательстве запрещено использование третьих лиц кроме самих кандидатов на агитационной продукции. Исключения сделаны только если на картинке изображена первая тройка и неопределенный круг людей. Последнее и вызвало жаркие споры у партийцев.

Дмитрий Кушпита из «Яблока» посчитал, что если он сфотографируется в компании своих учителей, то это будет определенным кругом лиц на местном уровне, а на федеральном — нет. Александр Посталакий, выступающим доверенным лицом Бабурина на президентских выборах и вовсе рассказал, что на многих фотографиях одного кандидата присутствовали одни и те же лица только в разных одеждах и в интернете уже все давно смеются над этим фактом.

Сергей Канищев порекомендовал в таких ситуациях подальше выбирать ракурс для съемки фотокарточек, а лица людей, по-возможности, блерить (замазывать — примечание автора) в фоторедакторах.

Канищев также рассказала, что в течение 30 дней после объявления даты выборов СМИ обязаны проинформировать комиссию о своем желании участвовать в выборах. Такое же заявление должны сделать и конторы, занимающиеся изготовлением и распространением рекламной продукции. Бесплатное эфирное время, как всегда, будет на 4-ех каналах «ГТРК-Владимир» и 3-ех холдинга ТК «Губерния-33». Все остальные СМИ работают на платной основе. Исключение — информирование о деятельности того или иного кандидата, или партии, но и здесь должен работать принцип равенства. Написал про Иванова, не забудь про Кузнецова и Сидорова, даже если они во время компании находятся в тени.