Друзья по несчастью. «Лос-Анджелес» пригласил «Анахайм» на музыкальный фестиваль

«Лос-Анджелес», накануне вылетевший из розыгрыша Кубка Стэнли от «Вегаса» (0-4), поддержал «Анахайм», который также завершил выступление в плей-офф всухую уступив «Сан-Хосе» (0-4). «Кингз» пригласили «Шаркс» на музыкальный фестиваль «Коачелла», который традиционно проводится в Калифорнии.

В этом году, среди прочих, участниками шоу в Индио станут The Weeknd , Бейонсе и Эминем

Отметим, что «Вегас» и «Сан-Хосе» встретятся между собой в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Hey, @AnaheimDucks we’ll see you this weekend at Coachella.

— LA Kings (@LAKings) 19 апреля 2018 г.