Ещё
Друзья по несчастью. «Лос-Анджелес» пригласил «Анахайм» на музыкальный фестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Друзья по несчастью. «Лос-Анджелес» пригласил «Анахайм» на музыкальный фестиваль 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
«Лос-Анджелес», накануне вылетевший из розыгрыша Кубка Стэнли от «Вегаса» (0-4), поддержал «Анахайм», который также завершил выступление в плей-офф всухую уступив «Сан-Хосе» (0-4). «Кингз» пригласили «Шаркс» на музыкальный фестиваль «Коачелла», который традиционно проводится в Калифорнии.
В этом году, среди прочих, участниками шоу в Индио станут The Weeknd, Бейонсе и Эминем.
Отметим, что «Вегас» и «Сан-Хосе» встретятся между собой в 1/4 финала Кубка Стэнли.
Hey, @AnaheimDucks we’ll see you this weekend at Coachella.
— LA Kings (@LAKings) 19 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Жозе Моуринью: "Погба был очень и очень хорош" Маурицио Сарри: "Доволен, что "Наполи" снова заиграл остро" Энди Хау: "Игроки "Борнмута" очень старались, но нас подвела реализация"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним14
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Каррера готов уйти в отставку3
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение