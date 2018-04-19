«Спортинг» не пустил «Порту» в финал Кубка страны 

В Португалии определились финалисты национального Кубка. Примечательно, что оба ответных матча, состоявшихся в среду, были продлены минимум на 30 минут.
"Авиш" лишь в овертайме одолел «Кальдаш» (2:1). А кульминацией дня стала битва «Спортинга» и «Порту». Лиссабонцы после гостевого поражения 0:1 никак не могли вскрыть оборону лидера текущего сезона, но на 84-й минуте Себастьян Коатес пробил защитные редуты соперника. В дополнительное время футболисты не смогли отличиться, и путевка в финал разыгрывалась в серии пенальти. «Спортинг» оказался точнее — 5:4.
Протокол игры
Спортинг Л (пен. 5:4)
Порту
(1:0) Коатес Себастьян 84'
Патрисиу Руй • Коэнтрау Фабиу 76' (Монтеро Фреди (76') • Коатес Себастьян • Матьё Жереми • Пиччини Кристиано 72' (Ристовски Стефан (72') • Фернандеш Бруну • Батталья Родриго • Акунья Маркос • Желсон Мартиньш • Дост Бас 106' (Думбия Сейду (106') • Руис Брайан
Запасные: Петрович Радосав • Сален Ромен • Мишич Йосип • Пальинья Жоау
Касильяс Икер • Теллес Алекс • Фелипе Аугусто IV • Рикарду Перейра II • Перейра Максимилиано • Маркано Иван • Браими Ясин • Отавио Эдмилсон 76' (Оливейра Сержиу (76') • Торрес Оливер 84' (Рейес Диего (84') • Эррера Эктор • Тикиньо Франсиско 65' (Абубакар Венсан (65')
Запасные: Корона Хесус • Марега Мусса • Vanailson • Далот Диогу
18 апреля.