«Спортинг» не пустил «Порту» в финал Кубка страны

В Португалии определились финалисты национального Кубка. Примечательно, что оба ответных матча, состоявшихся в среду, были продлены минимум на 30 минут.

"Авиш" лишь в овертайме одолел «Кальдаш» (2:1). А кульминацией дня стала битва «Спортинга» и «Порту». Лиссабонцы после гостевого поражения 0:1 никак не могли вскрыть оборону лидера текущего сезона, но на 84-й минуте Себастьян Коатес пробил защитные редуты соперника. В дополнительное время футболисты не смогли отличиться, и путевка в финал разыгрывалась в серии пенальти. «Спортинг» оказался точнее — 5:4.

Протокол игры

Спортинг Л (пен. 5:4)

Порту

(1:0) Коатес Себастьян 84'

Запасные: Петрович Радосав • Сален Ромен • Мишич Йосип • Пальинья Жоау

Запасные: Корона Хесус • Марега Мусса • Vanailson • Далот Диогу

18 апреля.