Екатеринбуржец установил мировой рекорд в ультрамарафоне в ЮАР

Тренер из Екатеринбурга Олег Харитонов принял участие в ультрамарафоне на 100 миль в возрастной категории 50+, который проходил в городе Полокване в ЮАР. Он установил новый мировой рекорд в гонке на 160 км. Дистанцию уралец пробежал за 13 часов 27 минут 27 секунд. Спортсмен обогнал конкурентов и пришёл к финишу первым.

«Сначала он шёл 8-й, потом на 57-м км — 4-й. После 7 часов у всех начал падать темп, а Харитонов начал прибавлять, — пишет на Facebook коллега рекордсмена Ольга Солодова. — И вот на 113-м км уже 2-й, но лидер далеко, и ему 35 лет, а наш герой вчера отметил 50-летие. Но надежда зародилась! Он сможет, он сверхчеловек!? 127 км и Харитонов уже первый, соперники позади… Олег Петрович, просто нет слов!»

Напомним, Олег Харитонов тренирует спортсменов-паралимпийцев в областном спортивном клубе инвалидов «Родник».

Олег Харитонов преодолел 100 миль за 13:27:27