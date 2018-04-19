Аэростат «Россия» совершит уникальный перелет через Керченский пролив ко Дню Победы

КИСЛОВОДСК, 19 апреля. / ТАСС /. Уникальный гигантский аэростат «Россия» впервые совершит рекордный перелет через Керченский пролив 6 мая ко Дню Победы при поддержке благотворительного фонда Федора Конюхова «Зеленая планета», сообщили в четверг ТАСС в Федерации воздухоплавания Ставропольского края.

"Старт состоится в Керчи 6 мая, посадку планируем на побережье в Краснодарском крае. Этим маршрутом еще никто не летал, хотя имеется ряд сложностей, очень интересных для спортсмена", — рассказал президент федерации Виталий Ненашев, которому предстоит пилотировать аэростат.

По его словам, из-за особенностей направления морских ветров перелет по этому, относительно короткому маршруту возможен только на большой высоте. «Аналогичный перелет традиционно совершают через Ламанш, но здесь еще никто не пробовал, хотя условия для спортсменов очень интересные», — рассказал Ненашев.

Полет приурочен к 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который в этом году 6 мая отмечает пятилетие со дня основания. Также поддержку оказывают Русское географическое общество и межрегиональная общественная организация «Русское единство».

Аэростаты-гиганты

Тепловой аэростат «Россия» создали по заказу благотворительного фонда святителя Луки, имеет объем 4 тыс. куб. метров, что примерно вдвое больше «обычного» воздушного шара. Аэростат приняли в эксплуатацию 14 марта, а 18 марта. После освящения во Владимирском соборе в Херсонесе, его подняли, при поддержке Русского географического общества, над Константиновским равелином в городе-герое Севастополе. На оболочку шара нанесли Государственный флаг России и флаги всех субъектов страны, что символизирует ее единство. Эксплуатацией аэростата занимается Федерация воздухоплавания Ставропольского края.

"Он является уменьшенной копией рекордного аэростата объемом в 100 тыс. кубических метров, который сейчас изготавливает фирма Cameron Balloons для стратосферного научно-исследовательского полета Федора Конюхова по заказу генерального партнера проекта — благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого)", — рассказал Ненашев.

Планы Конюхова

По словам Ненашева, сам Федор Конюхов в скором времени намерен выполнить ряд тренировочных полетов на гигантском аэростате фирмы Cameron Balloons в районе Кисловодска перед рекордным полетом в стратосферу, и контролирует постройку нового шара. «В скором времени собираемся поехать в Великобританию, посмотреть, как идет строительство аэростата», — рассказал Ненашев.

Сам старт в стратосферу Конюхов намечает на сентябрь. Планируемая высота подъема составит 25 км, планируется провести несколько научных опытов. «Есть несколько вероятных площадок для старта, Кисловодск рассматривается в числе наиболее вероятных», — рассказал Ненашев.

Как ранее сообщал ТАСС российский путешественник, художник, воздухоплаватель, альпинист, яхтсмен и православный священник Федор Конюхов учится летать на планере и регулярно тренируется на спортивном аэродроме в Кисловодске. В марте 2017 года объявили о подготовке к новым мировым рекордам. В частности, Федор Конюхов собирается совершить беспосадочный кругосветный перелет на планере с солнечными батареями и подняться в стратосферу на гигантском воздушном шаре.