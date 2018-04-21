Ещё
Более 100 поисковиков отправились сегодня из Вологды на «вахту памяти» в Ленинградскую область
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 100 поисковиков отправились сегодня из Вологды на «вахту памяти» в Ленинградскую область 

Официальный сайт Администрации города Вологды 36 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Представителям поискового движения из Вологды, Грязовца, Великого Устюга, районов области предстоит провести три недели в лесах Ленинградской области, в урочище Вороново. Там ребята ищут останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, проводят торжественное захоронение, разыскивают родственников солдат. Сегодня в экспедицию поисковиков провожали родители и друзья, представители областных властей, Мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Как говорит Президент, если мы не помним своего прошлого, то у нас нет будущего, поэтому очень важно, чтобы каждый герой, который отдал свою жизнь за свободу нашей родины, рано или поздно вернулся домой, чтобы родные узнали о его судьбе. Хочется сказать слова благодарности ребятам, которые понимают это и делают большое дело», — напутствовал поисковиков Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Экспедиция стартовала сегодня из Вологды в 6 часов утра. В списках участников «вахты памяти» — больше 100 человек. С собой они взяли все необходимо для жизни и работы в полевых условиях.
В урочище Вороново вологодские поисковики работают с 2004 года. Именно там приняла свой первый бой 186-я стрелковая дивизия, сформированная на Вологодчине.
«В первом же бою эта дивизия потеряла больше тысячи бойцов, все они числятся пропавшими без вести. За это годы в ходе «вахт памяти» найдены 363 человека, 18 из них опознаны, у 14 солдат найдены родственники», — рассказал председатель ВРО «Российское военно-историческое общество» Александр Метелкин.
Поисковая экспедиция организована на средства трёх грантов — Президентского, гранта Военно-исторического общества и гранта Администрации Вологды. Закончится «вахта памяти» 8 мая торжественным погребением останков найденных солдат.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Максим Цветков выиграл спринт на Всемирных военных зимних играх в Сочи Новый сезон «Битвы чтецов» в Вологде стартовал на боксерском ринге Журналисты и блогеры могут побороться за победу в Международном конкурсе «Ганза – связь времен»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»7
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
В сборной России по хоккею все плохо18
Усманов рассказал о печальном событии53
Телегин: мы не мальчики для битья2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение