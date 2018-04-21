Более 100 поисковиков отправились сегодня из Вологды на «вахту памяти» в Ленинградскую область

Представителям поискового движения из Вологды, Грязовца, Великого Устюга, районов области предстоит провести три недели в лесах Ленинградской области, в урочище Вороново. Там ребята ищут останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, проводят торжественное захоронение, разыскивают родственников солдат. Сегодня в экспедицию поисковиков провожали родители и друзья, представители областных властей, Мэр Вологды Сергей Воропанов

«Как говорит Президент, если мы не помним своего прошлого, то у нас нет будущего, поэтому очень важно, чтобы каждый герой, который отдал свою жизнь за свободу нашей родины, рано или поздно вернулся домой, чтобы родные узнали о его судьбе. Хочется сказать слова благодарности ребятам, которые понимают это и делают большое дело», — напутствовал поисковиков Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Экспедиция стартовала сегодня из Вологды в 6 часов утра. В списках участников «вахты памяти» — больше 100 человек. С собой они взяли все необходимо для жизни и работы в полевых условиях.

В урочище Вороново вологодские поисковики работают с 2004 года. Именно там приняла свой первый бой 186-я стрелковая дивизия, сформированная на Вологодчине.

Александр Метелкин. «В первом же бою эта дивизия потеряла больше тысячи бойцов, все они числятся пропавшими без вести. За это годы в ходе «вахт памяти» найдены 363 человека, 18 из них опознаны, у 14 солдат найдены родственники», — рассказал председатель ВРО «Российское военно-историческое общество»

Поисковая экспедиция организована на средства трёх грантов — Президентского, гранта Военно-исторического общества и гранта Администрации Вологды. Закончится «вахта памяти» 8 мая торжественным погребением останков найденных солдат.