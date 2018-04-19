«Боруссия» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 20 апреля

«Боруссия»

Менхенгладбахская «Боруссия» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 40 очков.

«Жеребята» уже практически обезопасили себя от вылета во второй дивизион. При этом они еще могут попасть в зону еврокубков, ведь от шестой строчки отстают всего на шесть баллов.

С начала марта «Боруссия» одержала лишь одну победу, когда на своем поле переиграла «Герту» (2:1). Кроме того, за этот период она проиграла «Байеру» (0:2) и «Баварии» (1:5), а также сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3) и «Майнцем» (0:0).

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«Вольфсбург»

Футболисты «Вольфсбурга» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. В 30 турах команда набрала 30 очков.

«Волки» не могут чувствовать себя комфортно, так как лишь по дополнительным показателям опережают «Фрайбург», находящийся в зоне переходных матчей.

В период с начала февраля по конец марта «Вольфсбург» не одержал ни одной победы в национальном первенстве, потерпев пять поражений в восьми встречах.

Если говорить об апрельских матчах, то подопечные Бруно Лаббадии сначала выиграли у «Фрайбурга» (2:0), а затем разошлись миром с «Аугсбургом» (0:0).

Себастьян Юнг. Среди травмированных у «Вольфсбурга» значатся Адмир Мехмеди, Джанлука Иттер, Якуб Блашчиковски, Джон Брукс, Джеффри Брума, Жосуа Гилавоги, Игнасио Камачо

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 1,90, победа «Вольфсбурга» — 4,10, ничья — 3,50.

Нынешняя ситуация в чемпионате Германии говорит о том, что очки сейчас нужнее «волкам», ведущим напряженную борьбу за то, чтобы не оказаться в зоне переходных матчей.

В то же время «жеребята» чувствуют себя в относительной безопасности. Да, они еще могут побороться за еврокубки, но, учитывая последние результаты, сделать это будет крайне сложно, тем более что до завершения первенства остается всего четыре тура.

В двух апрельских матчах подопечные Бруно Лаббадии набрали четыре очка, что говорит об их стремлении избежать вылета. Мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют» за 1,90.

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал „Вольфсбурга“ больше 1» за 2,00. Не забываем, что в 30 матчах «Боруссия» пропустила 48 голов, что даже больше, чем некоторые аутсайдеры чемпионата Германии.