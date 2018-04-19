В Сургуте в рамках патриотического проекта прошли сражения «небывальцев»

Патриотический проект «Три ратных поля», посвящённый трём великим битвам на Руси: Куликовской, Бородинской и Прохоровской — реализуется в Сургуте последние 5 лет.

Проект проходит при помощи организованных фотовыставок и поединков среди юношей сургутских школ, сообщает СургутИнформТВ.

Мальчики из разных школ города облачаются в самодельные доспехи и перед жюри, защищают свой костюм творческим номером или театрализованным представлением с боями и сражениями. В этом году, учащихся из «небывальцев» (так называли в 14 веке людей, не привыкших к бою) повысили в звании и теперь они стали «ратниками». На следующий год ратники смогут побороться за главный приз — поездка на Куликово поле.

Ученики школ Сургута воссоздают бои минувших сражений и соревнуются между собой. У тех ребят, что хороши не только силой, но и умом — больше шансов поехать по историческим местам.

Чтобы участникам и остальным сургутянам легче было узнать историю о сражениях прошлого, в двух учебных заведениях города открыли фотовыставки.

В школе № 18 организована выставка «Россия на пути Господнем» по работам Романа Солопова . В ней наглядно показаны христианская культура и быт. В другой школе — №26 представлена экспозиция Прохоровского музея-заповедника. Помимо этого, в школе можно встретить оружие и снаряды со времён Великой Отечественной войны из музея школы. Эти экспонаты привезли ученики, участвующие в экспедициях.

Уникальность выставок состоит в том, что экскурсии по ним проводить будут сами дети и рассказывать о том, что показано на фотографиях, в том числе и о самих сражениях. Выставки будут работать в течение года.