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В Сургуте в рамках патриотического проекта прошли сражения «небывальцев»
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В Сургуте в рамках патриотического проекта прошли сражения «небывальцев» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Патриотический проект «Три ратных поля», посвящённый трём великим битвам на Руси: Куликовской, Бородинской и Прохоровской — реализуется в Сургуте последние 5 лет.
Проект проходит при помощи организованных фотовыставок и поединков среди юношей сургутских школ, сообщает СургутИнформТВ.
Мальчики из разных школ города облачаются в самодельные доспехи и перед жюри, защищают свой костюм творческим номером или театрализованным представлением с боями и сражениями. В этом году, учащихся из «небывальцев» (так называли в 14 веке людей, не привыкших к бою) повысили в звании и теперь они стали «ратниками». На следующий год ратники смогут побороться за главный приз — поездка на Куликово поле.
Ученики школ Сургута воссоздают бои минувших сражений и соревнуются между собой. У тех ребят, что хороши не только силой, но и умом — больше шансов поехать по историческим местам.
Чтобы участникам и остальным сургутянам легче было узнать историю о сражениях прошлого, в двух учебных заведениях города открыли фотовыставки.
В школе № 18 организована выставка «Россия на пути Господнем» по работам Романа Солопова. В ней наглядно показаны христианская культура и быт. В другой школе — №26 представлена экспозиция Прохоровского музея-заповедника. Помимо этого, в школе можно встретить оружие и снаряды со времён Великой Отечественной войны из музея школы. Эти экспонаты привезли ученики, участвующие в экспедициях.
Уникальность выставок состоит в том, что экскурсии по ним проводить будут сами дети и рассказывать о том, что показано на фотографиях, в том числе и о самих сражениях. Выставки будут работать в течение года.
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