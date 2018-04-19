Татарстан договорился с Китаем совместно развивать технопарки

КАЗАНЬ, 19 апреля. / ТАСС /. Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) Республики Татарстан и комиссия по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия науке и технике в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает совместное развитие технопарков. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с площадки Российского венчурного форума, где состоялось подписание.

"Это соглашение говорит о том, что стороны выражают готовность в совместном поиске инструментов по развитию инновационных компаний. Китайская сторона декларирует готовность по продвижению их компаний на наши технопарки, и в свою очередь декларирует готовность принять наши технопарки у себя на своих площадках, они выражают готовность в создании совместных фондов для инвестирования в ИТ-компании инновационные", — сказал журналистам директор ИВФ Айнур Айдельдинов , отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день в Татарстане более 30 разных видов технопарков и около 40 промышленных парков. Три месяца назад ИВФ получил эти парки в свое управление.

Российский венчурный форум проходит в Казани с 19 апреля, в нем участвуют представители российских технологических компаний и инвесторов. В рамках деловой программы форума обсуждаются темы развития венчурного рынка, цифровизации экономики, роль государства в венчурном инвестировании.