Александр Зубков: «Мне очень сложно парировать поток огульных обвинений»

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков не видит проблемы в том, что он совмещает свою должность с тренерской работой. Он считает необоснованной критику в свой адрес.

— Могу сказать так. Те, кто активно сейчас критикуют меня и федерацию, сами ни одного сильного спортсмена не подготовили. Если меня критикует бывший главный тренер, то почему его когда-то убрали с этой должности? Значит, его работа не устраивала даже прежнего руководителя федерации, хотя с финансами и материальным снабжением тогда было все хорошо, — цитирует ТАСС Зубкова. — А другой критикующий меня тренер не сумел никак проявить себя, когда работал с молодежным составом.

Что касается критики со стороны члена президиума Николая Куликова , то обвинять меня в коррупции у него не было никаких оснований. Когда на заседании президиума у него потребовали четкого обоснования обвинений, то ответа мы так и не услышали.

Поймите, мне очень сложно парировать поток огульных обвинений. Нет конструктивного диалога. Федерация готова с ними общаться, но наши критики уходят от прямого контакта, так как знают, что получат конкретные ответы на каждую претензию. Для чего все это делается, мы не понимаем. Люди хотят все разрушить. Но желания выдвинуть своего вожака, который готов заняться созидательной деятельностью, у моих критиков не наблюдается.

Я имею полное право быть личным тренером, так как являюсь руководителем общественной организации. В таком случае все остальные тренеры, которые работают в сборной и имеют своих учеников, тоже имеют личную заинтересованность. Кроме того, выбор того или иного специалиста является решением самих спортсменов, желающих перенять мой профессиональный опыт, который у меня достаточно большой.

Далеко не всегда конфликт интересов становится проблемой развития вида спорта и негативно отражается на конечном результате. Напротив, я отношусь к своим спортсменам более требовательно. Вспомните, кстати, чего добилась Вяльбе, да и не только она, но и другие руководители федераций. Все в итоге зависит от профессионализма того или иного человека.

Ни один личный тренер не может вмешаться в отбор в национальную команду, который проходит по спортивному принципу. Отбираются сильнейшие, и самое важное для меня как для главы федерации — это результат.