Под Выборгом прошел турнир по Дзюдо, посвященный Дню Победы

14 апреля в Полянском сельском поселении прошел традиционный междугородный турнир по дзюдо, в состязаниях участвовало 8 команд, более 120 спортсменов из Выборга, Выборгского района и Санкт-Петербурга.

Многих молодых тренеров, воспитанники которых встретились на татами, подготовил заслуженный тренер РФ, Почетный житель Полянского поселения Владимир Васильевич Подситков, которому 1 мая исполнится 80 лет.

В их числе тренер команды п. Советский Александр Егоров , тренеры команд г. Выборга Алексей Голубев и Денис Кожирин, тренер команды г. Приморска Василий Ирошников, тренер команды СДЮШОР «ВОВИС» Михаил Залесов, тренер команды СДЮШОР «Васильевский остров» Павел Коржавых, главный судья турнира, тренер команды Полянского поселения Александр Степанян.

По результатам соревнований 59 участников награждены кубками, грамотами и медалями.

Организатором турнира выступает администрация МО «Полянское сельское поселение». ИТОГИ ТУРНИРА:

Ф. И. Год рождения Весовая категория Место

ЮНОШИ

2005-2006 До 32 кг Рогов Артем

1 Малашок Максим

2 Чмырев Данил

1 Тарвердиев Гусейн

3 Потемкин Даниил

3 2005-2006 До 42 кг Гусейнов Нурлан

2 Мкртычан Роберт

1 Оськин Никита

2 Птицын Валерий

3 Батусов Федор

3 2005-2006 До 50 кг Дранцов Георгий

1 Музыка Анатолий

2 Гладких Семен

3 Козлов Данил

3 2005-2006 До 55 кг Хамьянов Николай

1 Двойников Захар

3 2005-2006 Свыше 55 кг Иванчин Иван

3 Флоря Никита

3 2007-2009 До 26 кг Курочкин Денис

1 Джумаев Артем

2 Мерзоев Зият

3 2007-2009 До 29 кг Жихарев Матвей

2 Михеенков Данила

3 Маспанов Дмитрий

3 2007-2009 До 32 кг Петров Арсений

2 Акопян Даниел

3 2007-2009 До 35 кг Пташник Егор

2 Гудков Ярослав

3 2007-2009 До 38 кг Колесников Глеб

1 Невоя Александр

2 Жаббаров Диер

3 Аюбов Мурад

3 2007-2009 До 42 кг Билей Семен

1 Смуров Захар

2 Тарвердиев Араз

3 2007-2009 Свыше 42 кг Кононов Арсений

1 Воропаев Иван

2 Белин Никита

3 Корешков Савелий

3 ДЕВУШКИ

2005-2006 До 48 кг Кравцова Виктория

1 Фокичева Татьяна

2 Красавина Милла

3 2005-2006 До 52 кг Купарев Дарья

1 Ильина Лика

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