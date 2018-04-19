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Под Выборгом прошел турнир по Дзюдо, посвященный Дню Победы
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Под Выборгом прошел турнир по Дзюдо, посвященный Дню Победы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
14 апреля в Полянском сельском поселении прошел традиционный междугородный турнир по дзюдо, в состязаниях участвовало 8 команд, более 120 спортсменов из Выборга, Выборгского района и Санкт-Петербурга.
На торжественной церемонии открытия присутствовали депутат Законодательного собрания региона Павел Воробьев, глава администрации МО «Полянское сельское поселение» Василий Козлов, глава МО «Полянское сельское поселение» Александр Дружинин, 8-кратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых, тренеры, родители дзюдоистов, а также местные жители и гости турнира.
Многих молодых тренеров, воспитанники которых встретились на татами, подготовил заслуженный тренер РФ, Почетный житель Полянского поселения Владимир Васильевич Подситков, которому 1 мая исполнится 80 лет.
В их числе тренер команды п. Советский Александр Егоров, тренеры команд г. Выборга Алексей Голубев и Денис Кожирин, тренер команды г. Приморска Василий Ирошников, тренер команды СДЮШОР «ВОВИС» Михаил Залесов, тренер команды СДЮШОР «Васильевский остров» Павел Коржавых, главный судья турнира, тренер команды Полянского поселения Александр Степанян.
По результатам соревнований 59 участников награждены кубками, грамотами и медалями.
Организатором турнира выступает администрация МО «Полянское сельское поселение». ИТОГИ ТУРНИРА:
Ф. И. Год рождения Весовая категория Место
ЮНОШИ
2005-2006 До 32 кг  Рогов Артем
1  Малашок Максим
2  Чмырев Данил
3  2005-2006 До 38 кг  Поляков Сергей
1  Тарвердиев Гусейн
Орлов Андрей
3  Потемкин Даниил
3  2005-2006 До 42 кг  Гусейнов Нурлан
Казарин Александр
2  Мкртычан Роберт
Тюрин Андрей
3  2005-2006 До 46 кг  Бирюков Михаил
1  Оськин Никита
2  Птицын Валерий
3  Батусов Федор
3  2005-2006 До 50 кг  Дранцов Георгий
1  Музыка Анатолий
2  Гладких Семен
3  Козлов Данил
3  2005-2006 До 55 кг  Хамьянов Николай
1  Двойников Захар
Николаев Егор
Павловский Александр
3  2005-2006 Свыше 55 кг  Иванчин Иван
Афанасенков Владимир
Петухов Никита
3  Флоря Никита
3  2007-2009 До 26 кг  Курочкин Денис
1  Джумаев Артем
2  Мерзоев Зият
3  2007-2009 До 29 кг  Жихарев Матвей
Алферов Дмитрий
2  Михеенков Данила
3  Маспанов Дмитрий
3  2007-2009 До 32 кг  Петров Арсений
Марков Иван
2  Акопян Даниел
Зеленов Андрей
3  2007-2009 До 35 кг  Пташник Егор
Меркулов Иван
2  Гудков Ярослав
Магомедов Муса
3  2007-2009 До 38 кг  Колесников Глеб
1  Невоя Александр
2  Жаббаров Диер
3  Аюбов Мурад
3  2007-2009 До 42 кг  Билей Семен
1  Смуров Захар
2  Тарвердиев Араз
Магомедов Муслим
3  2007-2009 Свыше 42 кг  Кононов Арсений
1  Воропаев Иван
2  Белин Никита
3  Корешков Савелий
3  ДЕВУШКИ
2005-2006 До 48 кг  Кравцова Виктория
1  Фокичева Татьяна
2  Красавина Милла
3  2005-2006 До 52 кг  Купарев Дарья
1  Ильина Лика
2
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