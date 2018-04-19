Ещё
Сотрудница отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Севастополю Ольга Пенкина стала серебряным призером в марафоне «Ялта-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудница отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Севастополю Ольга Пенкина стала серебряным призером в марафоне «Ялта-2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Спортивное соревнование посвящено 180-летию Ялты.
«Ялта 2018» — классический асфальтовый марафон с живописным горным колоритом и перепадами высот. Более тысячи спортсменов и любителей бега из 158 городов России и даже зарубежья преодолевали дальние дистанции 10 км, 21,1 км или 42,195 км.
По словам Ольги Пенкиной, марафон «Ялта-2018» сложен тем, что на маршруте встречаются неоднократные подъемы, самый большой из них располагается на ялтинской трассе, он составляет более 1000 метров. Такой большой перепад высот вызывает трудности даже у профессионалов.
Несмотря на сложности Ольга Пенкина с достоинством продемонстрировала свои силы и выносливость, пробежав 42,195 км за 4 часа 24 минуты. Она заняла восьмое место в абсолютном зачете среди женщин и стала серебряным призером в возрастной категории 40-49 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сборная МВД России одержала победу в престижном международном турнире по дзюдо В Калужской области руководители ГУВМ МВД России провели прием граждан по вопросам миграции В Момском районе Якутии состоялся турнир по настольному теннису, посвященный памяти героически погибшего Василия Бурцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним79
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро1
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение