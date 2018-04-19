Сотрудница отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Севастополю Ольга Пенкина стала серебряным призером в марафоне «Ялта-2018»

Спортивное соревнование посвящено 180-летию Ялты.

«Ялта 2018» — классический асфальтовый марафон с живописным горным колоритом и перепадами высот. Более тысячи спортсменов и любителей бега из 158 городов России и даже зарубежья преодолевали дальние дистанции 10 км, 21,1 км или 42,195 км.

По словам Ольги Пенкиной, марафон «Ялта-2018» сложен тем, что на маршруте встречаются неоднократные подъемы, самый большой из них располагается на ялтинской трассе, он составляет более 1000 метров. Такой большой перепад высот вызывает трудности даже у профессионалов.

Несмотря на сложности Ольга Пенкина с достоинством продемонстрировала свои силы и выносливость, пробежав 42,195 км за 4 часа 24 минуты. Она заняла восьмое место в абсолютном зачете среди женщин и стала серебряным призером в возрастной категории 40-49 лет.