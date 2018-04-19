Парный двухвыборочный t-тест в Excel: как сделать?

Microsoft Excel имеет мощные инструменты для анализа и визуализации статистики. В этой статье мы продемонстрируем их на примере классической статистической процедуры: теста Стьюдента или t-теста.

t-тест: что это такое, и зачем это нужно?

t-тест или тест Стьюдента был разработан английским математиком Уильямом Госсетом. В начале XX века он трудился на пивоваренном заводе «Гиннесс» в Ирландии, разрабатывая математические методы оценки качества сырья, из которого варят пиво.

По условиям контракта, Госсет не имел права публиковать свои разработки под собственным именем. Поэтому первая публикация методики теста появилась в журнале «Биометрика» под псевдонимом Student, что значит «студент». Так тест и остался в истории под названием теста Стьюдента.

Тест Стьюдента позволяет сравнивать случайные выборки данных — либо с некой нормой, либо между собой. Например, завод выпускает шурупы, и нужно оценить, соответствуют ли они в норме по длине. Или в больнице ведется клиническое исследование лекарства, и нужно оценить его эффект на пациентах до и после приема.

В обоих случаях должно выполняться требование нормальности распределения исследуемого признака в каждой из сравниваемых групп. Результатом выполнения теста является число, отражающее данный показатель — t-критерий, или критерий Стьюдента.

t-тест: как выполнить в MS Excel?

Вне зависимости от того, для чего вам может понадобиться вычислить критерий Стьюдента, в Microsoft Excel есть функция TTEST, которая позволяет это сделать. Она доступна в надстройке Пакет анализа. Рассмотрим, как использовать функцию на примере Microsoft Excel 2013 в Windows 7. Синтаксис функции следующий: ТТЕСТ (массив1;массив2;хвосты;тип). Скопируйте эту формулу в любое поле вашего документа Excel. Первый набор данных называется «массив1», а «массив2», соответственно, обозначает второй набор данных. В примере (см. изображение) «массив1» имеет значение «A2:A10».

Переменная «хвосты» определяет тип распределения. Если в ячейке имеется значение «1», используется одностороннее распределение; если имеется значение «2», то используется двустороннее распределение.

Переменная «тип» указывает, какой тип теста применять. Если значение равно «1», используется тест «Парный». Если выбрать «2», то будет использоваться тип «Двухпарный», если 3 — «Двухпарный с неравным отклонением». Читайте также: Как выполнять расчеты времени в Excel

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