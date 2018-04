Ужасный промах из пределов вратарской в матче Копа Судамерикана. Видео

Нападающий «Эстудиантес Мерида» Уилсон Мена отметился неудачным ударом в матче Копа Судамерикана против «Депортес Темуко» (1:1). 30-летний форвард пытался сыграть на добивании после попадания мяча в каркас ворот, находясь в пределах вратарской соперника, но его тот разминулся со створом ворот.

How?! Wilson Mena with a terrible two-yard open-goal miss during Estudiantes Merida's Copa Sudamericana clash against Deportes Temuco. 😳 pic.twitter.com/WIgyZfdDLM

— Goal (@goal) 19 апреля 2018 г.