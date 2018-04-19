Елистратов: «Слава Богу, что сезон закончился без травм»

Российский шорт-трекист Семен Елистратов отметил, что минувший сезон стал самым сложным в его карьере.

— Это был безумный сезон! Очень сложный, очень насыщенный. Это первый сезон, в котором я бежал абсолютно на всех соревнованиях. Приятно, что на всех крупных турнирах я был в призерах. Это безумно тяжело, очень сильно выматывает. Единственное, чего я сейчас хочу, это побыть со своей семьей. Я не жалуюсь, но всё же я очень устал. В последнее время я ничего не загадываю. Понятия не имею, что будет завтра. Сейчас хочу подвести итоги со своим тренером и постепенно начать готовиться к Олимпийским играм в Пекине, строить план тренировок. Все-таки Олимпиада — самое важное соревнование. Но сейчас я не хочу ставить никаких целей. Я скинул 8 кг за время Игр в Пхенчхане. Соревнования у нас шли одно за другим: чемпионат Европы, Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат России. Промежуток — две недели. Причем соревнования достаточно жесткие: с утра до вечера ты бегаешь и во время турнира просто не можешь нормально поесть. Тратится много энергии, плюс ты переживаешь, настраиваешься. Я просто не мог физически набрать вес — он постоянно падал, падал и падал. 8 кг — это очень много. Думаю, меня поймут профессиональные спортсмены. Из-за этого было очень тяжело физически бежать на чемпионате России. Я чувствовал, что уже на грани. Перед сном даже говорил себе: «Пожалуйста, потерпи. Еще пять дней, и конец сезона». Когда бежал последнюю дистанцию — эстафетную гонку, буквально считал круги. Когда Виктор Ан финишировал, я выдохнул и подумал: «Ну слава Богу. Всё закончилось без травм. Этот сезон наконец-то завершился. Как планирую отдыхать? Обычно я приезжаю в свой родной город — Уфу. Там мои родители, супруга, все друзья. Я общаюсь с ними, гуляю, сплю, ем, решаю какие-то бытовые проблемы. Так я восстанавливаюсь. Никогда не летаю во время отпуска в теплые края. У меня есть месяц на отдых, и я всегда провожу его дома — с родителями и женой, — сказал Елистратов в интервью.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 м. На чемпионате мира в Монреале спортсмен выиграл две бронзовые награды.