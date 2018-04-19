Часы отсчета дней до ЧМ-2018 перестали работать в Екатеринбурге

За два месяца до старта чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге перестали работать часы, которые должны вести обратный отсчет до начала мундиаля. Расположенный в Историческом сквере хронометр не показывает ни количество оставшихся дней, ни количество оставшихся часов и минут, сообщает корреспондент "Уралинформбюро"

Часы были установлены у Плотинки 30 января 2017 года — ровно за 500 дней до турнира. В их запуске принимали участие первые лица региона и города — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб

Свой нрав хронометр показал еще до начала функционирования — кнопка включения, выполненная в виде футбольного мяча, сработала не сразу, из-за чего главе Среднего Урала пришлось несколько раз с усилием давить на нее. Впрочем, проработало устройство совсем не долго — уже на следующий день СМИ рапортовали о поломке.

В тот раз представители АО «САН ИнБев», которое занимается обслуживанием часов, списали негорящее табло на плановые работы.

"Что касается задержки торжественного запуска, то она была вызвана техническими помехами, которые также наблюдались в работе другого оборудования в период нахождения первых лиц на площадке. После этого мы провели плановые работы с целью финализации всех технических процессов. В связи с этим некоторое время табло было неактивным", — сообщили Newsru.com в компании.

Связаться с представителями «САН ИнБев» в этот раз корреспонденту «Уралинформбюро» не удалось — по указанному на сайте фирмы номеру телефона не отвечают.

Примечательно, что часы мундиаля «встали» на старте третьего этапа продаж билетов на матчи, где также вышла неприятность. Поначалу на сайте FIFA, через который реализуются тикеты, выстроилась многочасовая электронная очередь, а позже выяснилось, что в наличии остались билеты лишь на две игры из четырех, которые пройдут в Екатеринбурге: на поединки Египет-Уругвай и Япония-Сенегал по 9 900 и 12 600 рублей.

Подробнее о злоключениях болельщиков — в материале «Билеты на ЧМ: день последней надежды»