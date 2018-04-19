В Воронеже назвали дату открытия сезона фонтанов 

Они заработают 1 мая. Сезон фонтанов откроется в Воронеже во вторник, 1 мая. Информацию об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили в пресс-службе «РВК-Воронеж» в четверг, 19 апреля. Заработают сразу два главных воронежских фонтана, расположенных на площади Победы и в Кольцовском сквере. Перед официальным открытием сезона специалисты водоканала проведут плановый запуск воды, чтобы проверить работу сооружений. Сезон фонтанов в Воронеже завершился 8 октября. После спуска воды специалисты очистили чаши от мусора, демонтировали электрическое и акустическое оборудование. В рамках подготовки к зимнему периоду провели диагностику неисправностей. Так что никаких инцидентов при открытии сезона возникнуть не должно. Дарья Крымова