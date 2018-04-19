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Грузинский игрок «Витесса»: Слуцкий принесет что-то новое в голландский футбол
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Грузинский игрок «Витесса»: Слуцкий принесет что-то новое в голландский футбол 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Грузинский футболист голландского клуба «Витесс» Гурам Кашия поделился ожиданиями от прибытия в клуб российского главного тренера Леонида Слуцкого. Слова спортсмена приводит Omroep Gelderland.
"Я еще не говорил с ним, но нам предстоит увидеться совсем скоро. Из моих партнеров по сборной Грузии несколько человек играют в России, и я слышал только хорошие вещи о Слуцком.
Он выиграл в России все, что можно, хотя это нелегко. Будет очень интересно поработать с ним, и его переход в «Витесс» хорошо скажется на нашем чемпионате.
Он принесет что-то новое, потому что сейчас здесь тренеруют в основном нидерландские специалисты. Это будет новый опыт с тренером, имеющим за своей спиной много лет работы и показавшим себя на международном уровне", — сказал Кашия.
Ранее российский игрок «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о своей реакции на приход Слуцкого.
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