Судья Роберт Мэдли рассудит матч «Бернли» — «Челси»

Тридцати двух летний английский футбольный судья Роберт Мэдли назначен главным арбитром матча «Бернли» — «Челси», который пройдет 19 апреля. Роберт популярный судья, его часто приглашают на международные и национальные кубки, не считая Премьер-лиги Англии. Помощниками будут два лайнсмена из Англии: Марк Перри и Адриан Холмес. Четвертым арбитром определен 39-летний Энтони Тайлор.

В одном из матчей, которые запомнили многие болельщики, Роберт Мэдли был заменен во время матча на Джонатан Мосс . Этому была причина плохого судейства. Судейская статистика Роберта Медли превосходит многих арбитров в опыте. В последнее время он судит товарищеские матчи сборных, кубки Англии и «АПЛ». В среднем за последние восемь игр, Роберт раздал тринадцать желтых карточек. Кто не знает, что означает желтая карточка в футболе, обязательно ознакомьтесь.

Роберт Мэдли в данный момент с загруженным графиком. 19 апреля он будет судить матч «Бернли» — «Челси», а 24 апреля будет главным арбитром на игре «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед».