Среди голеадоров-2017/18 моложе Скроботова только талант стоимостью 25 млн евро!

Героем перенесенных матчей 23-го тура РФПЛ стал 17-летний защитник «Зенита» Илья Скроботов , забивший победный мяч в компенсированное время в ворота «Динамо». В недавнем интервью нашему изданию лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков , назначенный в марте главным тренером юношеской сборной страны, посоветовал нашим клубам больше доверять молодым. Возможно, Роберто Манчини прислушался. Итальянец выпустил Скроботова на 88-й минуте, а на 93-й защитник-юниор вогнал мяч в сетку ударом головой, мастерски освободившись от опеки после навеса с углового. На пресс-конференции Манчини заявил, что видит свою заслугу в прогрессе Скроботова. И назвал Илью будущим питерского клуба и сборной России. Посмотрим. Пока по возрасту герой среды проходит в команду Кержакова, как футболист, родившийся после 1 января 2000 года. Столь юных голеадоров наш чемпионат еще не знал. В «Уфе» в этом сезоне успел засветиться «казахстанский Месси» Еркебулан Сейдахмет , но тот ограничился участием в голевых комбинациях. К тому же Сейдахмет — атакующий полузащитник, а Скроботов — игрок задней линии. Так что гол юного зенитовца со всех сторон уникален. В том числе и по европейским меркам. В шести ведущих по рейтингу УЕФА национальных лигах (включая российскую) в нынешнем сезоне «миллениалы» отмечались голами 9 раз. И эти мячи распределились между четырьмя игроками. Помимо Скроботова это Пьетро Пеллегри (2 гола за «Дженоа»), Ян-Фьете Арп (2 за «Гамбург») и Мойзе Кин (4 за «Верону»). Все трое сверстников нашего Ильи — нападающие.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Дата рождения

Голы в сезоне-2017/18 Пьетро ПЕЛЛЕГРИ

Монако

Франция

17 марта 2001 года

2*

Илья СКРОБОТОВ

Зенит

Россия

6 июля 2000 года

1 Ян-Фьете АРП Гамбург

Германия

6 января 2000 года

2 Мойзе КИН Верона

Италия

28 февраля 2000 года

4 * За итальянский «Дженоа». Темнокожий итальянец Кин еще в 2016 году дебютировал за «Ювентус» в Лиге чемпионов. Сейчас он выступает на правах аренды в «Вероне» и оценивается в 7 млн евро. На миллион больше, согласно данным transfermarkt.de, стоит Арп. А самым звездным считается Пеллегри. Этот парень еще моложе Скроботова — почти на год. В серии А нынешнего сезона он оформил дубль в матче с «Лацио». А зимой перебрался из «Дженоа» в «Монако» за 25 млн евро! До таких цифр Скроботову еще далеко. Сейчас его рыночная стоимость составляет… 225 тысяч евро. Забавно, что после победы над «Динамо» смущенный парень на вопрос о словах Манчини «про сборную» ответил: «Рановато пока. Завтра в школу, сдавать экзамены по биологии и физике». Для Скроботова это был второй выход на поле в премьер-лиге после матча с «Уфой» 1 апреля, когда его выпустили на замену на 89-й минуте. Тогда Манчини объяснял свое решение тем, что к тому моменту у него не осталось здоровых футболистов. Судя по всему, в стране действительно подрастает очень перспективный защитник. Скроботов попал в основу «Зенита» минуя дубль — сразу из молодежной команды. Это как раз то, о чем мечтает Кержаков. Только при условии, что Илье продолжат доверять, а не замаринуют в глухом запасе, оставив без игровой практики, которая в таком возрасте бесценна. Поделитесь с друзьями и знакомыми данной статьёй! По материалам: www.sovsport.ru